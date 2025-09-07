Box Azteca transmitirá EN VIVO la pelea Oscar Valdez vs Ricky Medina

Esta noche de sábado 6 de septiembre, el peleador mexicano Oscar Valdez regresa al ring, para enfrentar a Ricky Mediana , en duelo de peso superpluma en la cual el de Nogales, busca una nueva victoria que lo coloque en el camino hacia una oportunidad titular.

Oscar Valdez ha cambiado de entrenador, en el pasado quedó su ciclo con Eddy Reynoso y aunque agradece y recuerda esa temporada, ahora aprende de Manny Robles y se alista en la altura en Big Bear pensando en poder pasar por encima de Ricky Medina.

Todo ese interés y expectativa por la pelea de Oscar Valdez y el desarrolo del combate así como el resultado, lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, justo al terminar el partido de México contra Japón.

Oscar Valdez, y sus objetivos a corto plazo en el boxeo

En la previa, Oscar Valdez explicó que una de sus metas, es seguir activo en el boxeo, despachar por ahora a Ricky Medina y pensar en ir dejando rivales en el camino para hacer méritos y tener una pelea titular y ser de nuevo monarca del mundo. Sabe que no será un camino sencillo, pero recordó que está enfrentando en sparrings a peleadores jóvenes y muy fuertes y está peleando a un alt nivel.

Oscar Valdez no piensa en el retiro, pero revela qué tiene que suceder para retirarse

El peleador Oscar Valdez también explicó que aunque ha tenido derrotas y ha salido castigado de combates, no piensa en el retiro, pero recordó que si existe un motivo para reitrarse, será cuando su papá le diga que es suficiente y que debe retirarse.