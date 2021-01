10 cosas que no sabías sobre Saúl Canelo Álvarez

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, subió en diciembre pasado un escalón más hacia la cima del boxeo profesional. El pugilista azteca es el mejor del mundo en todos los aspectos y encara este 2021 con dos objetivos principales que le compartió a La Casa del Boxeo.

Canelo Álvarez busca unificar los títulos de la categoría de los supermedianos, por ahora tiene en su poder los correspondientes al Consejo Mundial de Boxeo y a la Asociación Mundial de Boxeo.

En la Organización Mundial de Boxeo, el campeón es Billy Joe Saunders, en tanto que Caleb Plant es monarca de la Federación Internacional de Boxeo.

Además, el boxeador de 30 años busca lograr en este año 2021, ya como deportista “libre”, tres peleas a lo largo del año. Su primera pelea sería en febrero, así lo adelantó a La Casa del Boxeo el pasado 19 de diciembre del 2020 tras derrotar a Callum Smith.

Lo que tienen que saber sobre Saúl Canelo Álvarez

Antes y después de su última pelea, La Casa del Boxeo ha hecho un seguimiento al Canelo Álvarez, y estas son 10 cosas que seguro no sabías sobre el campeón tapatío:

1.- Viajó a Guadalajara tras vencer a Callum Smith:Tras derrotar a Callum Smith en el Alamodome de San Antonio, Texas, el mexicano voló a las horas siguientes en un avión privado rumbo a Guadalajara, Jalisco.

A su llegada jugó en el campo de golf de su ciudad natal. El plan lo compartió a Rodolfo Vargas y Rafa Ayala.

2.- Ya se conoce todo Netflix: Canelo también compartió que ante la pandemia, durante el 2020 vio Netflix y prácticamente vio todo el contenido.

3.- Ama el golf: El Canelo ha encontrado en el golf una disciplina y pasatiempo que lo convierte en su segunda actividad preferida luego del boxeo.

4.-Los otros deportes que le gustan: Además del box y el golf, Canelo acotó que le gusta ver el beisbol de las Grandes Ligas, sobre todo en la Serie Mundial. Le gusta la NBA, pero vivirla en la arena.

5.-Se cuidó al extremo: Por motivos del covid-19, Canelo estuvo prácticamente un mes sin contacto con gente, y solo con su equipo de trabajo, para evitar que pudiera surgir algún caso de coronavirus y echara a perder la pelea.

6.-Ha hecho un hábito la alimentación: Confesó que le gustan los tacos, pero que en un momento de su carrera llegó a batallar en su peso por descuidarse. Ahora se mantiene en un régimen alimenticio y se limita a comer solo lo que está estipulado.

7.-Después de un pesaje, busca fuerza: Recalcó que desde hace algunas peleas, su recuperación tras un pesaje, es comiendo ciertos alimentos que le dan fuerza y no tanto que le den más tonelaje.

8.-Estudio a fondo del rival: Subrayó que 24 horas antes de sus peleas, junto a Eddy Reynoso tienen diferentes momentos en los que se reúnen y estudian el plan de acción y las estrategias que tendrán.

9.-Enfocado en el triunfo: Saúl se ha hecho de una premisa. “En el nivel en el que estoy, yo no me puedo decir ‘ay tuve una noche mala’, finalmente si me ganan es que el rival es mejor que yo”.

10.- Seguidores en Instagram: En diciembre, Canelo tenía poco más de 7.1 millones de seguidores y en enero presume 7.6 millones.