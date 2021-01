Canelo Álvarez y Eddy Reynoso podrían arrasar en el boxeo mundial

Esta semana se dieron a conocer los nominados a lo mejor del 2020 para el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La victoria de Saúl Canelo Álvarez en San Antonio, ante el británico Callum Smith le valió estar presente en 4 categorías diferentes.

El boxeador tapatío de 30 años, aspira a ganar en estos tenores: Pelea del año, Actuación del año, Boxeador del año y Evento del año. Todas estas por su pleito ante el británico Callum Smith a quien derrotó en 12 rounds el pasado 19 de diciembre.

Canelo Álvarez ha sido entrenado desde sus orígenes por los Reynoso. Ahora más que nunca Eddy Reynoso es un pilar en la carrera del boxeador mexicano, por lo que también el líder del ‘Canelo Team’ levanta la mano como el Mejor entrenador del año.

“El organismo verde y oro” no es el único en colocar a “Canelo” y Eddy en la baraja de lo más destacado del año. La Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos (BWAA) nominó a Saúl Álvarez al premio “Sugar Ray Robinson” como peleador del año junto a Gervonta Davis, Tyson Fury, Teofimo López Jr, Erroll Spence Jr. y Joe Smith Jr.

Como recompensa al esfuerzo, al trabajo y al instinto de auto-superación Eddy Reynoso aparece en dos categorías. Está nominado al premio “Eddie Futch” que reconoce al mejor entrenador del año junto a Robert García, Sugar Hill, Derrick James y Teofimo López Sr.

Y aparece en la quinteta que compite por el reconocimiento “Cus D’Amato” que premia al mejor manager del año para la BWAA, esta nominación la comparte con Keith Connolly, Peter Kahn, David McWater y Rick Mirigian.

El viernes 22 de enero se darán a conocer los ganadores de la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos a lo mejor del 2020. Por otra parte las nominaciones del Consejo Mundial de Boxeo están abiertas en redes sociales para que el público se manifieste y elija su opción predilecta.

Todas las categorías en las que premia el Consejo Mundial de Boxeo



Nocaut del Año

Alexander Povetkin VS Dillian Whyte

Tyson Fury VS Deontay Wilder 2

Jose Zepeda VS Ivan Baranchyk

Ryan Garcia VS Francisco Fonseca

Jermell Charlo VS Jeison Rosario

Ilunga Makabu VS Olanrewaju Durodola

Pelea del Año

Deontay Wilder VS Tyson Fury 2

Saul Alvarez VS Callum Smith

Vasiliy Lomachenko VS Teofimo Lopez

Errol Spence Jr. VS Danny Garcia

Juan Francisco Estrada VS Carlos Cuadras 2

Wanheng Menayothin VS Panya Pradabsri

Pelea Dramática del Año

Jose Zepeda VS Ivan Baranchyk

Alexander Povetkin VS Dillian Whyte

Deontay Wilder VS Tyson Fury 2

Juan Francisco Estrada VS Carlos Cuadras 2

Alexei Papin VS Ruslan Fayfer

Wanheng Menayothin VS Panya Pradabsri

Actuación del Año

Saul Alvarez VS Callum Smith

Teofimo Lopez VS Vasiliy Lomachenko

Errol Spence Jr. VS Danny Garcia

Jermall Charlo VS Sergei Derevyanchenko

Shawn Porter VS Sebastian Formella

Devin Haney VS Yuriorkis Gamboa

Regreso del Año

Errol Spence Jr.

Alexander Povetkin

Shawn Porter

Erickson Lubin

Ilunga Makabu

Luis Nery

Revelación del Año

Joe Joyce

Serhii Bohachuk

Isaac Cruz

Edwin Palomares

Panya Pradabsri

Edgar Berlanga

Boxeador del Año

Saúl Álvarez

Tyson Fury

Teofimo Lopez

Ilunga Makabu

Jermell Charlo

Juan Francisco Estrada

Prospecto del Año

Sebastian Fundora

David Picasso

Yevgeniy Pavlov

Bek Nurmaganbet

Elvis Rodriguez

Gabriel Flores Jr.

Nominaciones Femeniles

Nocaut del Año

Terri Harper VS Katharina Thanderz

Shadasia Green VS Martha Patricia Gaytan

Yamileth Mercado VS Irasema Rayas

Christina Hammer VS Sanna Turunen

Hee Jung Yuh VS Kanyanat Chotchun

Tania Enriquez VS Elizabeth Lopez Corzo

Pelea del Año (WBC)

Terri Harper VS Katharina Thanderz

Lourdes Juarez VS Guadalupe Martinez

Katie Taylor VS Delfine Persoon 2

Mariana Juarez VS Yulihan Luna

Jessica McCaskill VS Cecilia Braekhus

Ema Kozin VS Chris Namus

Pelea Dramática del Año

Marlen Esparza VS Sulem Urbina

Shadasia Green VS Martha Patricia Gaytan

Savannah Marshall VS Hannah Rankin

Tania Enriquez VS Elizabeth Lopez Corzo

Jackie Nava VS Marisol Corona

Yamileth Mercado VS Irasema Rayas

Actuación del Año

Yulihan Luna VS Mariana Juarez

Terri Harper VS Katharina Thanderz

Claressa Shields VS Ivana Habazin

Jessica McCaskill VS Cecilia Braekhus

Chantelle Cameron VS Adriana Dos Santos

Lourdes Juarez VS Guadalupe Martinez

Regreso del Año

Jackie Nava

Ibeth Zamora

Zulina Muñoz

Marlen Esparza

Yesenia Gomez

Melissa St. Vil

Revelación del Año

Yulihan Luna

Chantelle Cameron

Shadasia Green

Ema Kozin

Lourdes Juarez

Rachel Ball

Boxeadora del Año

Yulihan Luna

Claressa Shields

Katie Taylor

Seniesa Estrada

Jessica McCaskill

Terri Harper

Prospecto del Año

Sophie Alisch

Kim Clavel

Mikaela Mayer

Judith Vivanco

Elizabeth Cruz Lopez

Marilyn Badillo Amaya

General Nominations

Entrenador del Año

Eddy Reynoso

Derrick James

Joe Gallagher

SugarHill Steward

Teofimo Lopez Sr.

Alfredo Caballero

Evento del Año

Tyson Fury VS Deontay Wilder 2

Saul Alvarez VS Callum Smith

Mike Tyson VS Roy Jones Jr.

Charlo VS Rosario / Charlo VS Derevyanchenko / Nery VS Alameda

Teofimo Lopez VS Vasiliy Lomachenko

Errol Spence Jr. VS Danny Garcia