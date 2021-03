Alfredo Caballero regresa a la esquina en pelea de título mundial

El próximo 13 de marzo La Casa del Boxeo abre sus puertas para recibir un duelo de unificación en peso supermosca. El campeón del Consejo Mundial de Boxeo (WBC/CMB) Juan Francisco Gallo Estrada se enfrentará en duelo de revancha al nicaragüense Román Chocolatito González, campeón supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA/AMB).

Será la tercer pelea de título del mundo para el entrenador del “Gallo”, Alfredo Caballero, quien acompañó a Yamileth Mercado en su defensa exitosa del cetro supergallo del CMB ante Alejandra Guzmán. Además estuvo junto a Miguel “Alacrán” Berchelt en la batalla que perdió ante el nuevo campeón superpluma del CMB, Óscar Valdéz.

Otro de los alumnos más avanzados de Caballero subirá al cuadrilátero que estará montado en la casa de los Mavericks de Dallas de la NBA. El originario de Puerto Peñasco, Sonora, Juan Francisco Estrada buscará hacerse de un segundo título mundial en las 115 libras (52 kilos, 163 gramos) cuando intente despojar de su título al “Chocolatito” González.

Será un duelo de revancha, de hecho la tercera y última para Estrada quien cayó ante el centroamericano en el 2012 en Los Ángeles, California. Ahora el duelo será en una categoría que le acomoda a ambos peleadores, porque hace 9 años la batalla fue en minimosca, una división que le quedaba chica al “Gallo”.



Alfredo Caballero sufrió en la derrota de Berchelt el pasado 20 de febrero, sobre todo por la forma en la que noquearon a su discípulo. Afortunadamente Miguel está bien y ahora hay que pensar en el futuro inmediato del Caballeros Team, que involucra directamente a Estrada y su próxima defensa.

Alfredo Caballero,entrenador de Juan Francisco “Gallo” Estrada, explicó que es un duelo que se espera desde hace 8 años y el 13 de marzo será cuando muestre su pupilo que es el mejor libra por libra.

“Sí, esta pelea llevan más de 8 años esperándola, poco a poco la hemos perseguido hasta que ya no pudo correr más. Este 13 de marzo pues, va a ir a corretear lo invicto Gallo Estrada, este 13 de marzo le va a mostrar al mundo que es uno de los mejores libra por libra”.

“Yo, al chocolatito, siempre lo he respetado siempre he sabido que es un gran peleador, un peleador muy duro. Cuando tuvo su derrota contra Rungvisai yo sabía que no estaba acabado. Hay veces que los peleadores se confían, yo pienso que esa pelea él se confió, porque yo siento que le pudo ganar al tailandés. Ahora, yo sé que vamos contra un peleador muy duro, él sabe que después de esta pelea vienen bolsas más grandes y entonces retos más grandes”.

La pelea será en Dallas, Texas el próximo 13 de marzo y la podremos disfrutar a través de Azteca 7, La Casa del Boxeo.