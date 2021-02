Avni Yildirim estaría manejando un taxi, de no haber entrado al boxeo

El boxeador turco Avni Yildirim tiene en el boxeo la actividad que lo ha colocado en un punto mediático, con ingresos económicos importantes y con una pelea altamente relevante ante el mexicano Saúl Canelo Álvarez. Destaca que tal vez si el boxeo no hubiera llegado a su vida, sería taxista en las calles de algún lugar en Turquía.

Para Avni, pelear por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo es un importante logro para su trayectoria, que lo acomodó en este momento luego de una polémica pelea ante Anthony Dirrel el pasado 23 de febrero del 2019.

Yildirim, de 29 años, explicó durante esta semana, que el pugilismo arribó a su vida en la adolescencia, justamente cuando tenía 13 años, y desde entonces ha estado ligado a este deporte en el que ha salido del anonimato.

Como prácticamente todos los boxeadores, Yildirim tiene una historia de coraje, de determinación y trabajo. No creció siendo adinerado ni mucho menos y recalca que “toda mi vida he luchado”

El boxeador de origen turco, que dio en la báscula 167.6 libras en la ceremonia de pesaje de este viernes, acotó lo que probablemente estaría haciendo en la vida, si el boxeo no hubiera llegado a su vida.

“Mi padre es taxista y sin el boxeo, no sé ¿tal vez yo habría sido taxista? Tal vez podría haber terminado de padrino en Turquía o ganarme la lotería y ser rico. No sé qué habría pasado si no estuviera en el boxeo, pero lo que sé es que amo el boxeo desde los 13 años y toda mi vida he luchado por ser mejor y salir adelante”

Avni Yildirim en vivo en su pelea contra el campeón Canelo Álvarez

Saúl Canelo Álvarez se enfrenta este sábado ante el turco Avni Yildirim. El duelo quedó oficialmente agendado este jueves luego de que ambos pugilistas dieran el peso en el evento celebrado este viernes en Miami.

Canelo y Yildirim tendrán los ojos de 15 mil aficionados en el Hard Rock Stadium, en tanto que a través de la televisión TV Azteca Deportes tendrá la pelea en vivo desde las 9:00 PM y por aztecadeportes.com y nuestra App.