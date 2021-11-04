Azteca Deportes transmitirá en vivo pesaje Canelo vs Plant

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y su peligroso rival, el estadounidense Caleb Plant, se medirán este sábado en un combate de alto voltaje, pero antes, deberán de sortear un desafío ante la báscula, evento que podrás seguir en vivo por Azteca Deportes.

Sigue el pesaje aquí.

En Las Vegas, Canelo Álvarez y Plant, se enfrentarán en un combate en el que está en juego no solo el orgullo y la supremacía, pues pondrán en disputa el cetro de las 168 libras. El tapatío, expone la faja de la Organización Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo.

En tanto que Plant, dos años más joven que Canelo, con 29 años enfrenta su pelea más importante en una gran trayectoria que ha surcado aún con marca invicta. Por su parte, pone en juego el campeonato de la división de los supermedianos en la versión de la Federación Internacional de Boxeo.

Pesaje Canelo vs Plant

En una ceremonia esperada, Canelo Álvarez y Caleb Plant se verán por última vez las caras luego de que suban a la romana, en donde el límite son las 168 libras. El tapatío, ha trabajado a fondo durante los últimos meses, para llegar al evento con un corte de peso que no le genere ningún tipo de problemas.

En mayo, cuando enfrentó a Billy Joe Saunders, Canelo hizo énfasis en la disciplina y forma de trabajo que han encontrado en su equipo, para no forzar su cuerpo ni llevarle al extremo, con la intención de mantenerse en forma y tras dar la cifra en la báscula, poder subir con lo que su organismo tome.

De este modo, en el ring, luce en su mejor forma, poderoso, nutrido, sin desgaste y así lo padecen sus rivales, que han salido noqueados en sus últimas dos presentaciones. En el caso de Saunders, con una herida en el ojo derecho, en la zona del pómulo por una impacto tremebundo que lo fracturó la zona y que ahora se sabe, de haber padecido un embate más, le pudo haber costado la visión con ese ojo.

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Por su parte, Caleb Plant ha reafirmado que está en la preparación más exigente no solo de su carrera, sino de su vida, por lo que un tropiezo antes de la pelea no está en el presupuesto.

“Yo solo me mantengo enfocado y concentrado. Quiero terminar el campamento tal y como lo empecé, a un alto nivel. Me siento muy bien. Todo ha estado perfecto. Siento que cuento con toda la habilidad del mundo y con un gran equipo a mi alrededor. Estoy entusiasmado por demostrarle al mundo de lo que soy capaz”.

Ceremonia de pesaje en vivo Canelo vs Plant

El viernes, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app, podrás seguir en vivo el pesaje del pleito de Canelo ante Plant, con los comentarios y análisis del Box Azteca Team, desde Las Vegas.

Este combate, se enmarca además en los días de celebración por los 15 años de Box Azteca, en donde Canelo Álvarez ha sido un protagonista constante.