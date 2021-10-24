Barby Juárez tiene dos objetivos en la mira

La boxeador Mariana Barby Juárez tiene dos objetivos claros en su carrera en el pugilismo, dejando totalmente de lado cualquier idea de retiro a sus 41 años de edad.

Barby Juárez tendrá una reyerta de alto calibre el próximo 30 de octubre en la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde estará chocando ante la ‘Princesa Azteca’ Jackie Nava, para dar una de las peleas más esperadas en la historia del boxeo mexicano.

Barby Juárez entiende la magnitud del pleito y de la rival que tendrá enfrente, reconociendo su calidad como atleta y como personas, pero subrayando que al estar en el ring, el pleito será intenso y pensando en derrotar y lastimar.

Barby Juárez, feliz de tener la pelea ante Jackie Nava

Barby Juárez, peleadora veterana, explicó en una reciente charla su felicidad al tener este combate que llega tras haberse caído en tres ocasiones previas por diferentes motivos.

“Ya son tres ocasiones que se cae la pelea esperemos que se la vencida el próximo 30 de octubre porque quien saldrá ganando son los aficionados quienes mucho no creen que se puede dar el pleito”, recalcó Barby Juárez a poco más de una semana de este duelo.

Jackie y Barby se entrenan en el Centro Ceremonial Otomí

Para este combate de poder a poder que podrás ver el próximo 30 de octubre por La Casa del Boxeo, que forma parte de las celebraciones por el 15 aniversario, será de mucha condición física pues ambas son atletas con carreras largas y que se están preparando en el Centro Ceremonial Otomí.

Jackie Nava mencionó entre risas, que se ha encontrado con Barby en las sesiones de trote en los campos de entrenamiento y que han estado cerca de intercambiar golpes, aunque reiteró que era broma.

Por su parte, Barby acotó que este entrenamiento de altura le está dejando grandes facultades para enfrentar a la Princesa Azteca y es por ello que no pasa por su mente un retiro pues aún sabe que tiene mucho por dar.

Foto de accion de Mariana “Barby” Juarez en su quinta defensa de la corona mundial de Gallo del Consejo Mundial de Boxeo ante Terumi Nuky desde la Arena Ciudad de Mexico. EN LA FOTO:|Osvaldo Aguilar/MEXSPORT

Barby va por Jackie Nava y luego por Yamileth Mercado

Barby Juárez que tiene una carrera añeja que comenzó en 1998, aún tiene objetivos en el boxeo y son específicamente dos:

Derrotar a Jackie: Para el duelo del 30 de octubre, Barby tiene claros sus objetivos y son vencer a Jackie en Tijuana.

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Pelear ante Yamileth Mercado y ganarle: Barby indicó que aún quiere coronarse como campeona supergallo del CMB y para ello tendrá que encontrarse en 2022 ante Yamileth, que es la campeona de la división y del organismo verde y oro.

Esa sería una pelea complicada para Barby, pues la actual monarca tiene tan solo 23 años. Curiosamente cuando Barby estaba debutando en el boxeo, Yeimi estaba naciendo en Chihuahua.