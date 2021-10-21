Jackie Nava provocó que boxeadora se retirara

La boxeadora mexicana Jackie Nava recordó en una charla, la ocasión en la que derrotó a una rival orillándola al retiro, con todo y que fue la primera ocasión en la que la tijuanense se subía al encordado.

Jackie Nava debutó en 2001 y lo hizo con el pie derecho, dando cuenta de su contrincante con todo y la inexperiencia que tenía, pues pese a haber sido deportista y construir una carrera en el kickboxing, Jackie Nava nunca había enfrentado una desafío en el boxeo.

La primera pelea de Jackie Nava

En 2001, Jackie Nava fue invitada por sus entrenadores en el kickboxing a tomar una pelea de boxeo en Hawai, y sin estar del todo convencida aceptó por vivir la experiencia y probarse en otro deporte, llevándose una gran experiencia.

CONOCE EL CINTURÓN QU ENTREGARÁN EN LA PELEA JACKIE NAVA VS BARBY JUÁREZ

“Fue en Hawai mi estreno en el boxeo. La pelea se dio por invitación a mi entrenador Miguel Reyes. Querían a una peleadora sin experiencia para enfrentar a Vicki Cozy, era ella favorita y era peleadora muy fuerte. Me convencen, por conocer Hawai pero además por ver qué había en el boxeo”, recuerda Jackie.

Jackie Nava recordó que fue precisamente hace 20 años, cuando venció a Cozy en una pelea modesta, pero que provocó el retiro y el comienzo de una gran trayectoria

“La pelea fue de 4 rounds, una función pequeña con pocas personas como unas 300. Gané la pelea, y ella no volvió a pelear, he visto su récord y hasta ahí llegó”.

La trayectoria de Jackie Nava

La mexicana que ahora estará peleando ante Mariana Barby Juárez el 30 de octubre en Tijuana, sostuvo que aquel pleito del 2001 “finalmente fue una experiencia” que provocó una gran carrera, aunque para decidirse a entrarle de lleno pugilismo, necesitó de 4 combates para saber que era el rumbo que quería tomar.

La historia de Jackie Nava además indica que fue la primera boxeadora en coronarse campeona para el Consejo Mundial de Boxeo, luego de derrotar a Leona Brown en Tijuana.

Por lo que ha logrado y por el gran ejemplo para generaciones de boxeadoras, es que inclusive Eddy Reynoso, el entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha dicho que Jackie es la boxeadora más grande que ha dado México.

Box Azteca celebra 15 años

Box Azteca, La Casa del Boxeo, se encuentra de fiesta por su 15 aniversario, en el que hemos visto pasar a decenas de boxeadores y boxeadoras que se entregan al límite por el triunfo.

El próximo mes de noviembre, tendremos una celebración digna de 15 años, a la cual puedes asistir registrándote aquí.