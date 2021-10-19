Jackie Nava vs Barby Juárez: comprometidas a dar una guerra

El tradicional Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC) con Mauricio Sulaimán se pintó de rosa con la intención resaltar la lucha contra el cáncer de mama que desde hace algunos años se subraya en el mes de octubre. El marco fue perfecto para hacer la presentación oficial de la pelea entre “La Princesa Azteca” Jackie Nava (38-4-4, 16 ko’s) y Mariana “La Barby” Juárez (55-01-4, 19 ko’s).

También se exhibió el cinturón Rosa del CMB, que se entregará a la ganadora de la pelea del próximo 30 de octubre a celebrarse en Tijuana, Baja California. Al evento únicamente acudió Jackie Nava debido a que Marina Juárez sufrió un percance automovilístico (afortunadamente sin consecuencias) que le impidió llegar a la cita.

Jackie Nava aporta a la lucha contra el cáncer de mama

“La Princesa Azteca” Jackie Nava y Mariana “La Barby” Juárez se enfrentarán en el Auditorio Municipal de Tijuana, en un duelo que fue postergado debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Nava, se subió de manera “simbólica” a la báscula para un pre-pesaje.

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La romana no registró peso, pero no fue debido a alguna falla técnica. Todo fue preparado por el programa WBC Cares, dirigido en México por Christiane Manzur, para simbolizar “el peso” que tienen que cargar las mujeres a quienes se les diagnostica éste o cualquier tipo de cáncer.

La pelea entre Jackie y Mariana se dará en el penúltimo día de octubre, identificado como el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Esta batalla es uno de los principales problemas a tratar desde la solidaria trinchera del Consejo Mundial de Boxeo representada por el WBC Cares, que por cierto, recién cumplió 15 años de ayudar a los eslabones de la sociedad que más lo necesitan.

Sobre la pelea Jackie Nava vs Barby Juárez

El combate será el próximo 30 de octubre en Tijuana, fecha para la cual, Jackie y Barby están entrenando al máximo para cumplir con el exigente compromiso.

“Vamos a dar una gran pelea, entendemos el gran compromiso que tenemos. Mariana Juárez es una grande boxeadora y nos estamos preparando para esto, los estilos se van a acomodar para darle a México un gran combate. Por lo que ella me dice, se está entrenando al máximo y ambas iremos con todo. Buscamos cerrar nuestras carreras con importantes peleas”.

El objetivo de pelear en octubre y aportar a la lucha contra el cáncer de mama

La estrategia es concientizar e invitar a que todas se revisen periódicamente, promover la autoexploración y las visitas regulares al médico para darle el primer golpe a una enfermedad que es potencialmente mortal, pero que si se detecta a tiempo es curable. Porque el que pega primero pega dos veces.

La promotora Zanfer representada por su Director de Operaciones, Guillermo Brito, se comprometió a donar mastografías el día de la pelea para apoyar de manera activa y con acciones concretas en esta lucha, que desde el boxeo, encabeza el WBC con Jackie Nava y Mariana Juárez como principales embajadoras. Dentro de los próximos días se anunciará el método que empleará la promotora de “La Princesa Azteca” para apoyar con los exámenes de detección.