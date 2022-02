Sábado de boxeo intenso: Pantera Nery, Cuadras, Thurman y Santa Cruz

El boxeo en el 2022 va presentando peleas más relevantes en el mundo, siendo este sábado uno de los más espectaculares, en la que volverá Pantera Nery, en la que saldrá al ruedo Keith Thurman, en el que Leo Santa Cruz exponga su título y el mismo día en el que conoceremos al nuevo monarca mundial de peso supermosca tras el duelo de Príncipe Cuadras y Jesse Rodríguez.

Pantera Nery vs Carlos Castro

La Casa del Boxeo tendrá uno de los regresos que más reflectores atrae, pues el supergallo Luis Pantera Nery se medirá ante el invicto Carlos Castro, en un combate a 10 rounds como parte de la cartelera del evento a celebrarse en Michelob Ultra Arena, de Las Vegas.

NO TE PIERDAS TODAS LAS DECLARACIONES PREVIAS A LA PELEA PANTERA NERY VS CARLOS CASTRO

Pantera Nery no quiere sumar otra derrota a su historial y por ello se entrenó al máximo para dar cuenta y romper la racha invicta de Castro, que está por su parte listo para una guerra.

Esta pelea la podrás seguir por Box Azteca esta noche, a las 11:00 PM, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app.

Príncipe Cuadras buscará campeonato vacante del CMB

En la división de los supermosca, destaca el título vacante del CMB, campeonato que esta noche tendrá nuevo dueño, en la reyerta en la que se medirán Carlos Príncipe Cuadras y Jesse Rodríguez en un combate a 12 rounds.

Originalmente, este combate sería entre Cuadras y Sor Rungvisai , pero el asiático presentó problemas de salud justo a un semana de la pelea, lo que lo sacó de la lucha.

Ahora en esta división están: Chocolatito González, Gallo Estrada, Cuadras, Rungvisai, Rey Martínez y Rodríguez. Esta noche habrá un campeón y los cinco restantes estarán midiéndose en los siguientes meses aspirando una chance por el cetro.

RYAN HAFEY

Thurman vuelve a los encordados

Thurman vs. Barrios verá al ex campeón mundial unificado del peso welter, Keith “One Time’’ Thurman regresando al ring, para chocar entre el ex campeón mundial de peso súper ligero Mario “El Azteca” Barrios, en una duelo a 12 rounds correspondiente en la categoría de los welter.

Ryan Hafey

Además en la misma velada, mostrará a un pugilista de categoría como los es el campeón mundial de cuatro divisiones Leo ‘El Terremoto’ Santa Cruz, ante Keenan ‘Bedo’ Carbajal en un una reyerta de 10 rounds correspondiente al peso súper pluma.