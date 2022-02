Las declaraciones previas a la pelea Pantera Nery vs Carlos Castro

El ex campeón mundial Luis Pantera Nery, regresa este sábado a la actividad, para medirse en un duelo de peso supergallo ante el invicto y peligroso pugilista Carlos Castro.

Pantera Nery tiene altas facultades, y el tropiezo ante Brandon Figueroa lo han motivado para volver más fuerte, motivado y enfocado en regresar al camino de la victoria.

Por el lado de Castro, lo toma como la pelea más importante y no tiene dudas en que la usará para poder escalar a una oportunidad campeonil. Mantiene un cierto respeto hacia Pantera Nery, pero en el ring buscará sacar la mejor parte.

Las declaraciones de Pantera Nery de cara a su pelea

“Estoy muy contento de estar aquí. Estamos entusiasmados por contar con una gran pelea el sábado por la noche. Hemos estudiado a Carlos Castro minuciosamente y sabemos lo que le gusta hacer. Estamos listos para lo que venga.

“Tuve más tiempo de preparación para esta pelea, comparado con el que tuve para Brandon Figueroa . Eso me permitió enfocarme en mi rival y facilitó mi preparación.

“Ya veremos si él logra aguantar mis embates este sábado. Lo he estudiado cuidadosamente, y él es un gran boxeador. Mi estilo se complementa bien con el suyo, y los estilos hacen a las peleas. Haré todo lo posible para terminar con mi brazo alzado el sábado por la noche.

“Estoy aquí para pelear contra los mejores. Este es el máximo nivel y no vine a pelear contra alguien que no esté a ese nivel. No doy vueltas ni escojo oponentes, me propusieron a Castro y acepté porque yo no eludo a nadie. Él en realidad será el tercer rival invicto al que yo enfrentaré, y eso me entusiasma”.

Las declaraciones de Carlos Castro, el rival de Pantera Nery

“Me siento espectacular. Quiero darle las gracias a Dios por contar con esta oportunidad, y también a mi equipo y a Luis Nery por darme esta gran chance de enfrentarlo dentro del ring el sábado por la noche.

“Estas son las peleas con las que uno sueña desde niño. Uno sueña con estar en este tipo de escenario contra peleadores como Luis Nery. Él es un peleador que ya ha estado a este nivel, pero creo que llegó la hora de demostrarle a todos, y también a mí mismo, que yo merezco estar en este escenario y en estas peleas.

“Aprendí mucho sobre mí mismo contra Óscar Escandón. Aprendí que debo ser paciente y que debo estar listo para pelear cuando suena la campana. Escandón es un peleador fuerte y esa era mi primera vez peleando junto a mi nuevo equipo tras el parate. Ahora ha llegado mi hora de brillar.

“Para mí, yo tengo que demostrar mi valía y Arizona cuenta con muchos boxeadores talentosos. Conozco a los Ramos desde hace tiempo, desde que yo era un niño, y a Carbajal también lo conozco hace rato. Me siento bendecido por compartir el mismo estadio contra rivales distintos junto a ellos este sábado por la noche.

“Uno siempre se prepara dura y fuertemente. Sin embargo, yo pienso que esta pelea será un desafío mental. (Nery) viene al frente dispuesto a arrancarte la cabeza desde el momento que suena la campana, pero nosotros debemos estar listos mentalmente para eso. Verán una pelea repleta de acción este sábado por la noche, y que gane el mejor.

“Luis Nery ha demostrado que es uno de los mejores, y yo todavía lo considero uno de los mejores. Mi expectativa es que él llega más fuerte que nunca, y estaré listo para eso. Una victoria contra Luis Nery debería posicionarme para pelear por el título”.