Caleb Plant alista sus armas a 3 semanas de la pelea ante Canelo

El boxeador Caleb Plant quien se medirá ante Saúl Canelo Álvarez el próximo 6 de noviembre en Las Vegas, recalcó que se encuentra en un extraordinario momento en su preparación para el duelo en el que solo tiene como objetivo: escribir su nombre en la historia del boxeo.

Los planes de Caleb Plant son ambiciosos, por lo que entrena como nunca en su campamento, aspirando a ser el vencedor de la reyerta que podrás ver por La Casa del Boxeo el próximo 6 de noviembre.

Canelo Álvarez por su parte se encuentra en San Diego, exigiéndose al máximo para poder salir avante en el combate a desarrollarse en el MGM Grand.

Aunque para el duelo faltan 3 semanas, hace casi un mes, Canelo y Plant tuvieron una rueda de prensa en la que hubo un choque e intercambio de golpes, en el que el campeón de las 168 de la Federación Internacional de Boxeo, salió con los peores resultados.

VIDEO: El pleito de Canelo Álvarez y Caleb Plant

El objetivo de Plant en el boxeo

“Sé que esta pelea será la más grande de mi carrera hasta ahora, y mi meta es progresar. Quiero que cada aparición sea más grande que la anterior. Esto no es inesperado en lo mínimo. Yo quiero esta pelea y me siento preparado. El ser indiscutido, inmortalizará mi nombre en los libros de historia del boxeo. Esa es mi razón para hacer esto. Ese era mi objetivo y meta cuando comencé a boxear”.

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Caleb Plant no se presiona a 3 semanas de la pelea

“Me mantengo relajado y dejo que esto fluya por sí solo. Completamos la primera mitad del campamento de entrenamiento, y nos queda la segunda. Estoy avanzado en el progreso y mi peso es bueno”.

Caleb Plant, altamente motivado por esta pelea

“No creo que necesite estar más motivado que lo que ya estoy, para luchar por el cetro mundial indiscutido de las 168 libras. Esta es una pelea que claramente los dos queremos ganar. Yo solo me mantengo enfocado y concentrado. Quiero terminar el campamento tal y como lo empecé, a un alto nivel”.

¿Qué está en juego en la pelea Canelo vs Plant?

El 6 de noviembre, Canelo Álvarez pone en disputa el título de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo.

Plant expone la faja de la misma división pero de la Federación Internacional de Boxeo, por lo que el ganador de este pleito será el campeón unificado de los supermedianos, algo que nunca ha ocurrido.