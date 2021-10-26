Los campeonatos mundiales que ha ganado Barby Juárez

El próximo 30 de octubre, Mariana Barby Juárez se enfrentará a una de las boxeadoras más reconocidas en México, como lo es Jackie Nava, buscando sumar un nuevo triunfo para después aspirar a un campeonato mundial más en su trayectoria.

La reyerta es de las más esperadas en la historia del boxeo mexicano y ocurrirá cuando ambas pugilistas suman toda la experiencia del mundo, por lo que el pleito que podrás seguir desde las 11:00 PM por La Casa del Boxeo es de altas expectativas.

Jackie y Barby se están alistando al máximo para cerrar con contundencia, dar el peso supergallo y dar una gran pelea en la ciudad de Tijuana este próximo sábado.

El encuentro forma parte de los eventos estelares de La Casa del Boxeo, al celebrar su 15 aniversario, en el que Jackie Nava tiene un papel protagónico, alcanzado la gloria por esta marca de TV Azteca.

Los títulos de Barby Juárez en el boxeo

Mariana Barby Juárez tiene una carrera muy larga en el boxeo, comenzando en el ya lejano 1998 con una pelea ante Virginia Esparza en la que triunfó por nocaut en la Ciudad de México. De ahí siguió sumando peleas, construyendo un récord y esperando una oportunidad por campeonato mundial, hasta que logró el 14 de noviembre del 2004 en Corea, al vencer a En Young Lee por el cetro supermosca de la Asociación Internacional de Mujeres Boxeadoras.

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Luego fue campeona interina de peso mosca del CMB y en 2011 buscó el campeonato mundial de la categoría y lo hizo suyo el 11 de marzo en la Ciudad de México, al dar cuenta de Simona Galassi.

El 1 de abril del 2017, volvió a ponerse en su cintura un campeonato mundial, luego de despachar a Catherine Phiri en el Zócalo de la Ciudad de México, logrando ser monarca de peso gallo.

La carrera de Barby Juárez no tiene cercana su caducidad

Mariana Barby Juárez, de 41 años, espera derrotar a Jackie Nava y luego lanzarse por un gran desafío ante la campeonato supergallo del CMB, Yamileth Mercado de solo 23 años, una diferencia muy grande, pero que confía no será impedimento si le llega la chance por el cetro del organismo verde y oro.