Canelo Álvarez descarta pelear ante Jaime Munguía

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez explicó que en sus planes no está enfrentar a un rival mexicano, pues “no le hace sentido” pelear entre compatriotas, motivo principal por el cual descarta una reyerta ante Jaime Munguía.

El pugilista de 30 años anunció el viernes su próximo encuentro, el cual se celebrará el 27 de febrero en Miami, Florida en el Estadio Hard Rock. Para esta presentación se encontrará ante el turco Avni Yildirim quien aspira a quitarle al mexicano sus títulos.

El tapatío tiene esta pelea mandatoria por el Consejo Mundial de Boxeo, el cual tenía entre sus estipulaciones que el campeón entre Canelo y Callum Smith, debía medirse ante Yildirim, de ahí que el boxeador europeo emerja como su contrincante.

Canelo actualmente se entrena en Guadalajara, Jalisco y en breve hará su campamento en San Diego, California para prepararse al máximo, pues como lo subrayó en charla con Rodolfo Vargas, Yildirim es un tipo que lo presionara y que es fuerte en el ring.

Canelo le dice que “no” a Jaime Munguía

En la entrevista, afirmó que en sus planes no está el medirse ante Jaime Munguía, quien pese a que tiene cualidades no luce en la baraja de rivales.

“Ya veremos más adelante, pero como lo he dicho: represento a México y pelear con un mexicano no me hace sentido. Veremos, pero yo creo que le hacen falta algunas peleas a Munguía para llegar a esos niveles”, recalcó Canelo Álvarez.

El hecho de no querer enfrentarlo, no es por falta de talento, explicó el campeón en peso supermediano por el Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

“Es un muchacho que está ahí, con talento, con mucho talento. Pero no le veo sentido enfrentar a otro mexicano, a veces será inevitable”, explicó Saúl Álvarez.

Jorge Martinez/MEXSPORT









Billy Joe Saunders sería el contrincante de Saúl canelo Álvarez

Canelo Álvarez, quien está convertido en el mejor libra por libra del momento, acotó en la entrevista, que para dominar en las 168 libras se tendrá que encontrar ante Billy Joe Saunders, monarca de la Organización Mundial de Boxeo y Caleb Plant, quien tiene el fajín de la Federación Internacional de Boxeo.

Canelo afirmó que es posible que de cara a sus objetivos, para el mes de mayo, su rival sea Saunders, aunque se seguirá trabajando en ese evento.

“Sería Saunders en mayo. Creo que también tiene que hacer una pelea mandatoria. Tenemos que defender nuestros campeonatos, ganar nuestras peleas y todo apunta a que el rival de mayo sea Saunders”.