Canelo Álvarez y su historia en La Casa del Boxeo

Durante 15 años, La Casa del Boxeo ha sido el lugar en el que prospectos han alcanzado la gloria, campeones han refrendado su posición y el sitio en el que otros han escrito un legado aún sin dejar el deporte, tal es el caso de Saúl 'Canelo' Álvarez, que a través de Box Azteca, ha mostrado grandes hazañas.

Con 31 años de edad y aún mucha cuerda por delante, el tapatío ha tocado el cielo y hemos visto cómo ha crecido en calidad para ser considerado en estos momentos el mejor libra por libra del mundo.

La historia de Canelo Álvarez

Pero Saúl Canelo Álvarez no siempre ha tenido la fama que hoy le persigue, no siempre ganó 40 millones de dólares en una noche; eso llegó por el esfuerzo, la dedicación, la personalidad y el temple que le ha puesto al pugilismo.

Saúl Álvarez nació en el seno de una familia numerosa, tiene 6 hermanos y una hermana y en casa, todos debían de trabajar para poder tener sustento, así Canelo era motivado por su familia a entrarle al negocio de su padre: las paleterías y Saúl entendiendo los motivos se subía en el transporte público con paletas por algunas calles y avenidas de Guadalajara.

Con pena, pero con orgullo, pues así lo ha manifestado, Canelo encaraba esta tarea. De niño, el tapatío veía entrenar a su hermano Rigo boxeo, y él le regaló unos guantes de boxeo, tal fue su sorpresa que le vio habilidades desde el primer instante y sin haber practicado antes.

Así lo llevó al gimnasio a Saúl y conoció a Chepo Reynoso, quien al ver a un pequeño niño pelirrojo le dijo 'Canelito'. Pronto vieron facultades en él y pese temor que tenían de ponerlo a pelear, enfrentó a un hombre de mayor edad, quien fue noqueado por el diamante en bruto que tenían.

Así comenzó su carrera y fue ganando torneos locales, estatales y cinturones que inclusive ha presumido en redes sociales, conbla intención de señalar el trabajo que ha hecho y en enfatizar que se puede llegar lejos basándose en la disciplina.

Los dos grandes logros de Canelo Alvarez

Con 60 peleas en el boxeo, con solo una derrota y 2 empates, Canelo tiene decenas de cosas a destacar, pero hay dos que especialmente no se pueden pasar por alto:

1.- Campeón en 4 divisiones: Canelo Álvarez es monarca mundial en 4 diferentes divisiones, en superwelter, medio, supermediano y semicompleto.

2.- Campeón indiscutido en 168 libras: El boxeador tapatío Canelo Álvarez presume de ser campeón mundial en peso supermediano y poseer la faja de la OMB, AMB, CMB y FIB.