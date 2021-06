Canelo Álvarez participará en el Torneo de Golf Charity Pro AM

Canelo Álvarez muestra una vez más que es todo un ejemplo en el mundo deportivo. Su adaptación y disciplina lo han llevado a otro nivel. El mejor libra por libra del mundo cambiará los guantes box por los putters de golf. Saúl Álvarez ha sido invitado a participar en el Torneo de Golf BMW Charity Pro Am, en Carolina del Sur, un torneo profesional que forma parte del Korn Ferry Tour, la gira de ascenso del PGA Tour, el máximo circuito de este deporte.

Los organizadores del evento anunicaron que dicho torneo se llevará a cabo del 10 al 13 de junio en Thornblade Club y Cliffs Valley. Este año marca el vigésimo año de juego del certamen.

Además del Canelo estarán presentes distintos jugadores amateurs, celebridades y deportistas como: el mítico ex lanzador de Grandes Ligas Roger Clemens, el jugador profesional de hockey James Wisniewski y el bajista de la banda musical Chicago Jason Scheef.

Los fondos recaudados durante el torneo se destinarán a distintas organizaciones benéficas destacadas en Estados Unidos.

Múltiples celebridades estarán presentes

Según diversos fuentes, otras celebridades que participarán en el evento por primera serán: el comediante Cedric the Entertainer, el ex jardinero de la MLB Ken Griffey Jr, el competidor de World Long Drive Troy Mullins, el ex lanzador de la MLB David Wells, el defensa profesional de la NHL James Wisniewski.

El presidente de South Carolina Charities Inc, Bob Nitto, espresó en un comunicado de prensa: “Estamos encantados de dar la bienvenida a esta excepcional alineación de atletas profesionales, actores, músicos y comentaristas deportivos al norte del estado para el torneo de 2021.Esta lista de celebridades creará una atmósfera emocionante a medida que nos unimos para retribuir al norte del estado”.

El evento contará con la presencia de aficionados.El registro de voluntarios y la venta de boletos están abiertos para todos. Todos los boletos deben comprarse antes de asistir al torneo de este año debido a restricciones de capacidad y protocolos Covid-19.

Es así como Canelo Álvarez sigue consolidando su nombre dentro de la élite deportiva.