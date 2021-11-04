Canelo Álvarez, una historia de superación basada en el esfuerzo

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez está en la cima del boxeo, y podría coronar este sábado, una trayectoria de 17 años, en la que el trabajo, el esfuerzo y la dedicación han sido el principal argumento de su éxito.

Canelo Álvarez, oriundo de Guadalajara, Jalisco nació en el seno de una familia de siete hermanos, seis hombres y una mujer. El trabajo en conjunto y en equipo, siempre fue parte de la educación de la familia.

Entendiendo todos los esfuerzos que debían realizar para sostener el hogar, Canelo Álvarez se fajó como ahora lo hace en el encordado, pero en esos tiempos, siendo un niño de casi 10 años, se subía a los camiones a vender paletas de hielo, pues era y sigue siendo el negocio de su padre.

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Canelo Álvarez, orgulloso de sus raíces

Canelo Álvarez siempre ha reconocido el trabajo que hacía para aportar a su casa y llevar recursos para sostener a la familia, y también ha subrayado que le daba un poco de pena, pues siendo un niño pelirrojo, algunos de los clientes lo veían, lo que apenaba un poco al pequeño Saúl Álvarez.

Inclusive, Saúl Canelo Álvarez, ha mostrado imágenes de pequeño y ha hecho énfasis en que el esfuerzo lo ha llevado a la cima del deporte, siendo en este 2021, uno de los atletas mejor pagados junto a tipos como Cristiano Ronaldo o Messi, de acuerdo a la revista Forbes.

Los inicios en la carrera como boxeador de Saúl Álvarez

El azteca Saúl Canelo Álvarez, actualmente de 31 años, luce en su cintura los campeonatos de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo, los cuales comenzó a ganar en diciembre del 2020, cuando despachó a Callum Smith.

Pero Canelo no está forrado en cinturones de campeón mundial, por obra de la casualidad. Según ha contado Canelo, su hermano Rigoberto, fue quien lo inspiró pues con tan solo 11 años, recibió unos guantes de regalo de su hermano mayor.

Canelo Álvarez a su vez fue a entrenar con “El Español” Álvarez y de inmediato le vieron cualidades fuera de lo normal, con todo y que tenía poca o nada de experiencia en el pugilismo, es decir, era nato su desempeño.

En aquellos tiempos, Canelo Álvarez pulía sus puños y Chepo Reynoso buscaba rivales para ponerlo a pelear, aunque le preocupaba exponer a quien él le decía “Canelito”, sin embargo, se llevó una impresionante sorpresa cuando llegó a vencer a rivales de mayor edad, sin que fuera un problema y por la vía del cloroformo puro.

La primera pelea de Canelo Álvarez

Curiosamente este 6 de noviembre, Canelo Álvarez tendrá su pelea número 60 como profesional en la que buscará unificar los cetros de las 168 libras ante Calen Plant, para lograr forjar un hecho histórico pues nadie nunca ha sido monarca indiscutido en esa división.

Hace unos días Canelo, enfocado en el cierre de su preparación, celebró el aniversario de su primera reyerta, que fue en Tonalá, Jalisco, en la modesta Arena Chololo Larios, en donde logró vencer por nocaut a Abraham González.