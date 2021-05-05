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Fútbol

"Canelo" Álvarez y sus lujos que presume en Instagram | FOTOS

Saúl “Canelo” Álvarez enfrenta a Billy Joe Saunders, este sábado 8 de mayo, a través de Box Azteca. Checa los lujos que el boxeador mexicano presume en Instagram.

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