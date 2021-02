¿Cómo se conocieron Miguel “Alacrán” Berchelt vs Óscar Valdez?

Los protagonistas de este sábado en la Casa del Boxeo son amigos, El “Alacrán” Berchelt es de Cancún, Valdez de Nogales, ambos viven en Hermosillo.

Ambos boxeadores se conocen desde hace mucho, en varias oportunidades estaban en divisiones cercanas y han compartido en distintos torneos. Los aficionados esperan este enfrentamiento desde que Valdez debutó en el 2012 como profesional, después de su paso en Juegos Olímpicos:

“Hemos convivido juntos varias veces, hemos comido juntos en restaurantes, vivimos en Hermosillo los dos, los dos somos casi casi vecinos, corremos en las mismas partes, a veces me lo topo”, comentó Berchelt.

DISFRUTA EN VIVO LA PELEA ENTRE MIGUEL ALACRÁN BERCHELT Y ÓSCAR VALDEZ AQUÍ

Pero el sábado 20 de febrero serán dos mexicanos que buscan la victoria a toda costa:

“No voy a permitir que me gane, ni él va a permitir que yo le quite lo que el batalló tanto en lograr, entonces ahorita no hay amistad, después de la pelea esperemos que todo salga bien, podemos regresar a ser amigos y podemos regresar a convivir, comer, lo que sea pero ahorita es puro negocio, es competencia y vamos a demostrar quién es el mejor boxeador arriba del ring” aseguró el boxeador azteca Óscar Valdez.

El sueño que busca Óscar Valdez ante el ‘Alacrán’

Valdez va por su sueño, ser campeón del CMB, mientras que Alacrán quiere mantener su corona:

“Es mi amigo, lo considero mi amigo, he ido a su rancho, hemos comido, tenemos muchos amigos en común, él vive en Hermosillo a pesar de que es de Nogales, su esposa es de ahí de Hermosillo, entonces pues te digo al final de cuentas es trabajo, lamentablemente nos tocó enfrentarnos y bueno ya luego estaremos platicando esta anécdota, ya después de la pelea tal vez, lamentablemente él quiere mi cinturón” comentó Valdez.

Miguel “Berchelt” contra Óscar Valdez, una batalla imperdible que podrás disfrutar el sábado 20 de febrero en punto de las 23:00 horas del centro de México por aztecadeportes.com y Azteca 7, La Casa del Boxeo.