Arranca la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo

Este lunes arrancan oficialmente las actividades por la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, en su edición 59, en la que se reunirán estrellas en activo del pugilismo, ex campeones, retirados y personalidades, para enaltecer el deporte. Además se entregarán reconocimientos en una emotiva ceremonia.

Fue la noche del domingo, cuando inició la Convención con el recibimiento de las estrellas del boxeo en el Hotel Presidente, en la zona de Paseo de la Reforma, pero este lunes, todos los invitados se congregarán en un sitio folclórico y cultural para mostrar otra parte de nuestro México: el Restaurante Arroyo, al sur de la Ciudad de México.

Además este edición 59, cobra relevancia debido a que en el 2020, por motivos de la pandemia, no se logró celebrar como era una costumbre, y se gestó un congreso virtual para atender los temas más importantes del boxeo mundial, descartando la convivencia.

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El Consejo Mundial de Boxeo celebrarán el deporte de los puños

En el Restaurante Arroyo, se instaló en el ruedo, un estrado con motivos de México y por supuesto del boxeo, y una importante cantidad de sillas para recibir a los boxeadores, promotores del deporte, patrocinadores y cerca de 600 delegados.

Durante esta ceremonia que durará cerca de tres horas, se entregarán reconocimientos a diversas personas destacadas del deporte de los puños y en el mismo sitio habrá una comida y convivencia.

Algunos de los invitados confirmaron para la inauguración de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo

Muchos campeones del pasado y presente estarán invitados y confirmados para el evento: Larry Holmes, Pipino Cuevas, Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, Roberto Duran, Carlos Zarate, Julio Cesar Chavez, Lupe Pintor, Erik Morales, Oscar De La Hoya, Bernad Hopkins, Mike Tyson, Emanuel. Navarrete, Jackie Nava, Mariana Juarez, Tyson Fury, Andy Ruiz, Errol Spence y muchos más.

Los temas a atender por el CMB

En estos días, habrá reuniones junto alterno a los momentos de esparcimiento, en la agenda, se discutirán clasificaciones, defensas obligatorias, informes de organismos regionales, talleres de oficiales de ring, una visita de WBC Cares y todo tipo de conversaciones para atender las cuestiones más puntuales del deporte.