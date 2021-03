Defenderé lo que tanto me ha costado: Jackie Nava

La boxeadora mexicana Jackie Nava, enfrenta este sábado 20 de marzo un nuevo desafío en su carrera, cuando se encuentre con la aguerrida Karina Fernández, con quien se encontró este jueves en rueda de prensa.

Jackie Nava saldrá al ring como boxeadora profesional en la ocasión 46 en su trayectoria, y lo hace con pleno conocimiento de que su rival querrá lograr la hazaña de ganarle, por lo que se preparó para una pelea exigente.

“Para mí es una emoción estar aquí en Tijuana, un poco extraño, diferente porque no va a estar el público echándonos porras”, comentó Jackie en el marco de la rueda de prensa, a dos días de este combate.

Para su pelea 46, Jackie acotó que “está contenta con el trabajo que se ha hecho” y afirmó que “Karina viene con todas las ganas de ganar y sé que en el momento que se le dé la oportunidad la va a aprovechar, no me confío, tengo que defender lo que tanto trabajo me ha costado, llegar alto, queremos seguir haciendo historia”.

Jackie Nava, conocida como “La Princesa Azteca”, presume una hoja de trabajo de 36 victorias, de las cuales 16 han llegado por la vía del nocaut, en tanto que cuatro derrotas aparecen en su récord, siendo una de estas por nocaut.

Para Karina Fernández esta será la pelea más importante en su trayectoria y toma el duelo con toda seriedad más allá de estar midiéndose ante una figura e ídolo.

“Considero a Jackie Nava una gran mujer, una gran peleadora, la sigo en su carrera desde hace mucho tiempo, esta fuertísima, no tengo duda de eso”, destacó la “Bella”.

Abundó en que “vengo contenta y a demostrar el entrenamiento que hemos hecho”, sentenciando por su parte que al duelo va “agradecida con Dios”.

“La Bella” llega con un récord en el boxeo de pago de 14 victorias con 3 nocauts y 5 descalabros.

Tv Azteca tendrá en vivo la pelea de Jackie Nava vs Karina Fernández

Este sábado 20 de marzo, La Casa del Boxeo tendrá la pelea de la veterana Jackie Nava, quien mide fuerzas ante la pugilista de 30 años Karina Fernández quien querrá darle una sorpresa a la Princesa Azteca.

Jackie, verá acción en su pelea 46 y TV Azteca Deportes tendrá en vivo el combate desde las 10:30 PM por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra App.