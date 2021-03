Gallo Estrada expone título supermosca del CMB vs Chocolatito

Juan Francisco “Gallo” Estrada, originario de Puerto Peñasco, Sonora, es el campeón mundial del CMB en peso supermosca (115 libras = 52 kilos, 163 gramos) y expondrá ese título ante Román “Chocolatito” González, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en la misma división.

Será un duelo de revancha para el sonorense quien cayó por decisión unánime ante el nicaragüense el 17 de noviembre del 2012 en un combate por el campeonato minimosca (108 libras = 48 kilos, 988 gramos) de la AMB. Para ese combate titular, Juan Francisco, bajó de peso a una división en la que no peleaba desde que era amateur.

“Gallo” Estrada | Campeón supermosca del CMB

Sí, cuando yo pelée con él, lo hice en minimosca, en un peso que no era mi peso. No me sentía nada fuerte, resentía mucho los golpes pero por la bajada de peso. Ahora en supermosca, que son dos categorías arriba, me siento mucho más fuerte. Siento que tengo mucho mejor boxeo que él, soy más rápido que él.

El “Gallo” Estrada ganó el título que defenderá el sábado cuando derrotó a Wisaksil Wangek, mejor conocido como Srisaket Sor Rungvisai el 26 de abril del 2019 en el fórum de Inglewood, California. Esa también fue una batalla de revancha porque en la primera, la victoria fue para el tailandés gracias a una decisión mayoritaria ocurrida el 24 de febrero del 2018.

Sor Rungvisai es el único boxeador que ha sido capaz de vencer a Román “Chocolatito” González y lo hizo en dos ocasiones de manera consecutiva. En ambos combates estaba de por medio el título mundial peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo.

El American Airlines Center, casa de los Mavericks de Dallas de la NBA y de las Stars de la NHL será el escenario para la segunda pelea entre el mexicano Juan Francisco “Gallo” Estrada y Román “Chocolatito” González, el ganador se quedará con dos de los cuatro cinturones de campeón en las 115 libras.

Los 3 mejores nocauts del Gallo Estrada en el boxeo profesional

Será también la venganza deportiva que le falta a Juan Francisco por saldar, ya cobró dos de sus tres derrotas (contra Juan Carlos Zurdito Sánchez y Srisaket Sor Rungvisai) el centroamericano sería la tercera.



