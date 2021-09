Jordan Maldonado, el entrenador que insultó a Yamileth Mercado

La boxeadora mexicana Yamileth Mercado pasó por un momento complicado el pasado domingo, al caer en una pelea cerrada ante la estrella del boxeo mundial Amanda Serrano, pero además por ser insultada por el entrenador Jordan Maldonado durante y después del combate de boxeo.

Yamileth Mercado se lanzó en una pelea complicada y aunque los pronósticos no le favorecían, llevó el duelo a la decisión, en donde perdió por resultado unánime en Cleveland.

Los insultos que denuncia Yamileth Mercado

La boxeadora mexicana de solo 23 años Yamileth Mercado, explicó luego de la pelea, que Jordan Maldonado fue el tipo que la insultó, la increpó en el duelo, al terminar el misma y todavía después, cuando ‘Yeimi’ era llevada a una ambulancia fue atacada verbalmente.

Esta actitud no solo ha sido revelada por Yamileth, si no que quedó evidenciado todo, en las cámaras que transmiten el combate.

“También destaco mi profunda indignación por los insultos, groserías y ataque verbal que sufrimos mi equipo y yo por parte del entrenador de la esquina contraria. Yo en todo momento fui respetuosa con la campeona y su equipo. Esto es deporte y no se debe manchar. Estoy triste y molesta por su actuación ya que me ofendió a mi y a mi equipo, incluso su ataque continuó cuando yo iba subiendo a la ambulancia con los paramédicos la verdad no es justo”, comentó Yamileth en su cuenta de Instagram horas después del duelo en el que subió de categoría.

¿Qué fue lo que dijo Jordan Maldonado a Yamileth Mercado?

El entrenador Jordan Maldonado, insultó a Yamileth; aunque la boxeadora mexicana no repitió sus palabras, él mismo dijo en la entrevista que la boxeadora azteca quedó a deber, huyó y no fue lo que se esperaba, todo bajo un tono sarcástico, mientras lanzaba otros ataques a Yeimi y su equipo.

“Los mexicanos tiene la reputación de ser guerreros duros y nosotros dijimos antes de la pelea que le ganaríamos en su propio juego”, dijo Maldonado en entrevista sobre el ring luego de sonar la campana.

Recalcó que “estaba esperando que ella se convirtiera en una verdadera mexicana y peleara como tal, pero los mexicanos no retroceden. Esperaba que viniera, diera una pelea fuerte y fuera hacia adelante, pero sintió el poder y decidió huir”.

Yamileth Mercado acudirá a otras instancias

Buscando hacer justicia, pues primeramente insultó y atacó a una mujer, y luego dejó el lado deportivo de lado, Yamileth Mercado reveló que acudirá a otras instancias.

Eventualmente podría ser multado por los organismos a los que esté afiliado, de forma económica o con algún tipo de suspensión, aunque eso se conocerá en semanas.