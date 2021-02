Julio César Chávez da su favorito para la pelea Berchelt-Valdez

Julio César Chávez, está al pendiente del pleito de este sábado en el que Alacrán Berchelt expone por séptima ocasión su cetro de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, ante el retador e invicto Óscar Valdez Fierro, quien arriba como pugilista invicto en el terreno profesional.

El duelo de boxeadores de 130 libras, llama la atención, pues confronta a dos mexicanos que están dispuestos a darlo todo en la raya por 36 minutos en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, en donde ambos buscarán tocar el cielo.

Con trayectorias un tanto similares, levantando la mano Berchelt como el monarca desde el 2017 y un récord de 37-1 (33 ko’s) enfrenta a un peleador mediático, peligroso y que va con la firme idea de cumplir sus sueños a toda costa, Óscar Valdez, quien está invicto en 37 combates.

Para Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, quien peleó y fue monarca en el peso superpluma, considera que Berchelt es el favorito para ganar la pelea. Destaca del oriundo de Cancún, que es un tipo poderoso para la división, con buena pegada y experiencia.

Berchelt, ha manifestado que aunque lo pongan como favorito, él no se confía y está listo para defender lo que es suyo y que no permitirá que se lo quiten.

La reacción de Valdez al no ser el favorito ante Berchelt

La mayoría de las opiniones, han manifestado que Berchelt es favorito sobre Valdez, que ganará y que seguirá como campeón mundial. El entrenador del titular, Alfredo Caballero, sostiene además que será por el nocaut como ganará su pupilo.

Ante las opiniones y comentarios, Valdez no los evade y los toma como motivación para demostrar que puede vencer y ser el nuevo campeón.

“No hay nada más bonito que tapar bocas. Soy una persona positiva que no deja que las cosas le afecten. El estar abajo en apuestas y no ser favorito es motivación”, comentó Valdez.

Abundó en que no será la primera vez que alguien no favorito gane, y subrayó que cuando escuchó que Julio César Chávez dio a su favorito, no le afectó.





“El escuchar a Chávez que tiene de favorito a Berchelt, no me da presión, de ninguna manera”, sentenció.

Ver en vivo Berchelt Valdez

El próximo sábado 20 de febrero, en La Casa del Boxeo, podrás ver en vivo el combate entre el monarca Alacrán Berchelt ante Óscar Valdez, en donde estará en juego el cinturón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.