Julio César Chávez presume su mayor motivación

Nadie fue mejor que Julio César Chávez . Ahora el “César” colgará para siempre los guantes, después de que se mida ante Héctor “Machito” Camacho, el próximo 19 de junio, en un combate de exhibición en el Estadio Jalisco.

Por lo que para el compromiso, como si estuviera en sus años de gloria, Julio César se prepara de la mejor manera y presumió en sus redes sociales a la persona que ha sido su mayor motivación a lo largo de toda su carrera, su madre.

“Mi motivación siempre fue y seguirá siendo mi madre. Entrenando para dar lo mejor a mi público. Nos vemos el 19 de junio en Estadio Jalisco”, publicó la leyenda.

En la emotiva despedida también se subirán al ring sus hijos, el Jr y Omar. Aunque aún no se sabe el rival para Chávez Jr., Omar se medirá al hermano del “Canelo” Álvarez, Ramón “Inocente” Álvarez.

Te puede interesar: Atletas y deportes que ganarían medalla en Tokio 2020 para México

Además el combate servirá como homenaje para Héctor “Macho” Camacho, padre del “Machito”, y peleador al que el “César” enfrentó y derrotó por decisión unánime el 12 de septiembre de 1992, en las Vegas.

Aunque al principio el boxeador mexicano no quiso aceptar la pelea, al enterarse que servirá como homenaje para su ex rival, decidió aceptar. “Para mi amigo que en paz descanse, quien fue mi rival no dudé en aceptar por el parecio que le tuve, fue un gran peleador, sumamente difícil y a quien nadie pudo noquear”, dijo.

Peleas de exhibición de Julio César Chávez

Julio César Chávez y Jorge “El Travieso” Arce protagonizaron un par de combates de exhibición. Ambas peleas fueron un espectáculo, pues los dos pugilistas se fueron con todo al frente para intercambiar golpes.

Te puede interesar: Hanna Gabriels sube de superwelter a peso completo

Al final el que ganó fue el público, quienes pedían que se realizara otro asalto, pero tanto Chávez como Arce salieron con un brazo en alto y un cinturón sobre el hombre, para al final con un abrazo reconocerse el trabajo realizado sobre el ring.