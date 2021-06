Julio César Chávez ya está en Guadalajara para enfrentar al Machito

La cuenta regresiva arrancó y Julio César Chávez González ya está en Guadalajara para comenzar con la semana del adiós definitivo del Gran Campeón Mexicano del Cuadrilátero. El nombre que se decidió para el evento es “Tribute to the Kings” en homenaje a la carrera del boxeador más grande que ha dado México y a una leyenda del deporte puertorriqueño Héctor “Macho” Camacho, rival del “Champ” en 1992 y quien falleció el 24 de noviembre del 2012 en una clínica en Bayamón.

La agenda se abrió este lunes 14 de junio en Guadalajara Jalisco con las llegadas oficiales de los protagonistas al hotel sede. La cartelera será inolvidable, porque además del duelo entre JC Chávez y “Machito” Camacho la función marcará el regreso de JC Chávez Jr. al ring, en contra del excampeón mundial de la UFC, Anderson Silva y la tercera pelea entre Omar Chávez y Ramón “Inocente” Álvarez (hermano de Saúl “Canelo” Álvarez).

A su llegada Chávez González, compartió con Ariel Leguizamon, reportero de TV Azteca Jalisco que existe cierta preocupación de parte de la familia del “Gran Campeón Mexicano” de que la pelea contra Camacho Jr. se lleve a cabo sin careta.

“Fíjate que son sentimientos encontrados para mí la verdad, tengo un injerto aquí, me entiendes, el hueso de aquí lo tengo pegado y es muy peligroso quitarme la careta porque me puede dar un derrame cerebral pero aun así me voy a arriesgar, que sea lo que Dios quiera y espero bajarme bien del ring”, aseguró Julio César Chávez.

Por su parte el hijo del “Macho” Camacho aseguró que la derrota de su padre hace casi 30 años fue un golpe muy duro para él y en general para todos los habitantes de la “Isla del Encanto”.





“Bueno para mí para Puerto Rico y mi familia, esa derrota de 1992 contra chávez fue muy dolorosa para nosotros, Julio pasó como un tren por encima del padre mío que yo pensaba que era invencible y me dolió mucho me afectó esa pelea y a todo Puerto Rico”, dijo el ‘Machito’.

Por otra parte, Ramón “Inocente” Álvarez, quien enfrentará por tercera ocasión a Omar Chávez, aprovechó la presencia del micrófono de TV Azteca para compartirle al público que sus hermanos estarán apoyándolo en persona, incluyendo al mejor libra por libra del mundo, Saúl “Canelo” Álvarez.

“Para mí, la tercera es la vencida entonces vamos a ganar, primeramente Dios así va a ser, por eso me preparé muy duro. Va a estar muy bien la cartelera, pero nuestra pelea va a ser el platillo fuerte.

Sí claro, va a estar toda la dinastía Álvarez, va a estar toda mi familia. En mi esquina va a estar “Español” Álvarez, me va a acompañar “Canelo”, me van a acompañar mis hermanos, pues; Saúl, Gonzalo, Ricardo, Daniel, Víctor, en fin, mi hermana. Todos me van a acompañar, mi sobrino Johan va a debutar entonces yo creo que ya no solo es función de Chávez, tambiénde los Álvarez”, aseguró el ‘Inocente’.

Recuerda que podrás disfrutar de Julio César Chávez vs Héctor “Machito” Camacho, JC Chávez Jr. vs Anderson Silva y Omar Chávez vs Ramón “Inocente” Álvarez 3 este sábado 19 de junio en punto de las 10:00 P.M. del centro de México completamente en vivo a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.