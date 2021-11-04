Lo que tienes que saber de Caleb Plant, el rival de Canelo Álvarez

El boxeador estadounidense Caleb Plant llega a la cita más importante de su carrera como boxeador y una de las más importantes en su vida, que ha estado marcada de momentos de angustia, dolor y determinación para salir adelante y lograr sus objetivos.

Caleb Plant, se medirá ante Canelo Álvarez el sábado 6 de noviembre, en un duelo de 12 asaltos, de tres minutos cada uno, en el MGM Grand Arena, de Las Vegas, en donde expondrá su campeonato de la Federación Internacional de Boxeo, el cual tiene mucho más significado para el oriundo de Tennessee, que solamente un reconocimiento por sortear obstáculos contra rivales.

Caleb Plant suma una historia de sufrimiento de niño, que de algún modo continúo de joven y adulto, pero que en el boxeo, ha encontrado un refugio para sus males.

Por todo lo que ha pasado Plant, entregar el cuerpo y el alma en el encordado parece ser un desafío menor, por lo que Canelo Álvarez deberá de tener mucho cuidado, pues el rival va sin miedo, fortalecido por su preparación, pero más aún por la mentalidad que ha tenido que construir.

¿Quién es Caleb Plant y qué ha conseguido como boxeador?

10 cosas que debes saber sobre Caleb Plant, el rival de Canelo Álvarez

1.- Comenzó a entrenar a los 8 años, para mantenerse enfocado en una actividad deportiva. Su padre le construyó un pequeño gimnasio y ahí aprendió las bases del deporte.

2.- De pequeño, Plant tuvo que lidiar con un hogar difícil, pues su madre sufría de adicciones que mantenían la tensión y momentos lejanos a los de una familia sana.

3.- A los 20 años de edad, se convirtió en padre, justo cuando tenía en mente entrar al profesionalismo, dedicándole el tiempo a su nuevo compromiso, sin embargo, lo que venía en su vida era una prueba de alto calibre.

Su hija, de nombre Alia, nació con una enfermedad desconocida, que le causaba convulsiones a diario, cerca de 150, y por las cuales tenía que estar sometida a un tratamiento extremo para controlar su estado, sin saber exactamente lo que tenía.

4.- Caleb Plant nunca abandonó a su hija, pero sabía que tenía que seguir con su carrera en el boxeo, por lo que entrenaba y pasaba el tiempo junto a su hija en el hospital. Desde el 7 de mayo del 2013 Plant dedicó su tiempo a esa rutina y logró debutar en el pugilismo de pago el 5 de octubre del 2014.

El pugilista no se dejó caer y sumó peleas, pero recibió una terrible noticia el 29 de enero del 2015, cuando los médicos daban por terminado el largo y doloroso camino de su hija luego de 19 meses.

5.- Caleb Plant platicó con su hija en sus últimos días y claramente sin poder entablar un diálogo, pero hablándole de forma emotiva y en despedida, le prometió siempre recordarla, adorarla y llegar a ser campeón de boxeo.

|Amanda Westcott

6.- Con el dolor en el pecho, Plant salió adelante de a poco y comenzó a forjar un récord en el pugilismo en el que no encontraba un contrincante que le pudiera ganar.

7.- Pero en marzo del 2015, una crisis de su madre provocó que amedentrara a elementos médicos con un arma blanca, por lo que policías locales tuvieron que disparar contra ella, cortándole la vida.

8.- Plant sumaba así un capítulo más de dolor, pero el 13 de enero del 2019, venció a José Uzcategui, para lograr ser campeón del mundo por la FIB, lo que de algún modo recompensó todo ese viacrucis sufrido, pero sobre todo, logró cumplir la promesa que le hizo a su hija, por lo que acudió al panteón y le dedicó el cetro de las 168 libras.

9.- Desde ese entonces, Plant logró hacer tres defensas y no perder en 21 presentaciones como profesional, lo que le ha dado la posibilidad de enfrentar al mejor libra por libra del momento, Canelo Álvarez.

10.- El sábado 6 de noviembre, enfrentará a Canelo Álvarez en Las Vegas, en un duelo en el que ganará la bolsa más grande de su carrera, podrá llevarse los 4 cetros de la división de los supermedianos.

TV Azteca Deportes transmitirá en vivo Canelo Plant

En una transmisión nunca antes vista, Canelo Álvarez ante Caleb Plant podrá ser vista por Azteca Siete, Azteca Uno, ADN 40 y A más, desde las 9:00 PM, en vivo desde Las Vegas.