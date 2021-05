Me saco el sombrero ante Chris Arreola: Andy Ruiz

México. El boxeador Andy Ruiz reconoce la fortaleza y valor de su contrincante Chris Arreola al cual derrotó por decisión unánime en pelea de peso completo que se realizó en el Dignity Health Sports Park.

"(Arreola) me agarró con un buen derechazo limpio en el segundo round. Yo me confié y bajé un poco la guardia. Me saco el sombrero ante él, siempre fue al frente. Yo cambié mi estrategia, me enfoqué y empecé a concentrarme en contraatacar y atacar su cuerpo… Cuando te caes, simplemente debes volver a escalar hacia la cima. Eso fue exactamente lo que hice. Yo caí, pero me levanté y obtuve la victoria.

Pude haber hecho mucho más. En realidad, nunca pude encontrar mi distancia, pero parte de eso fue el buen esfuerzo de Arreola. Yo pude haber elevado más y mejor a mis manos, pero simplemente necesito regresar al gimnasio y mantenerme ocupado”.

Andy Ruiz regresó al cuadrilátero después de haber perdido sus tres títulos ante Anthony Joshua en diciembre de 2019 y con una nueva forma de trabajo establecida por el equipo de entrenamiento de “Canelo” Álvarez que hizo que el “Destroyer” bajara varios kilos de peso.

“Yo simplemente debo regresar al trabajo. Aprendí mucho sobre como emplear diversas combinaciones mientras entrenaba para esta pelea, pero el pararte extenso fue evidente dentro del ring. Cuando te caes, simplemente debes volver a escalar hacia la cima. Eso fue exactamente lo que hice. Yo caí, pero me levanté y obtuve la victoria.

Yo voy a mantenerme alrededor de este peso, pero voy a ajustar todo. Me enfrenté a un veterano fuerte que sabía exactamente lo que él tenía que hacer”, declaró el excampeón mundial.

Te puede interesar: Triunfo sufrido de Andy Ruiz ante Chris Arreola



Sobre su próxima pelea y retador Andy Ruiz señaló, “Una pelea contra Luis Ortiz sería emocionante. Yo debo volver a entrenar para seguir sintiéndome todavía mejor dentro del ring. En realidad, estoy contento de haber peleado los 12 rounds”.

Chris Arreola está listo para la revancha

Por su parte, Chris Arreola declaró sobre el resultado de la pelea.

“Yo respeto a los jueces, pero supongo que la belleza depende de lo que opine cada persona. Ruiz habrá ganado, pero no me digan que yo prevalecí en solo dos o tres rounds. Me golpearon en el hombro y eso lo dislocó un poco. Eso sin embargo no fue tan importante, parte del boxeo. No recibí tanto castigo. Estoy listo para una revancha contra Andy.

“Varios golpes que él lanzó estaban dando contra mis guantes. Él nunca me puso en peligro. Es desalentador no contar con el respeto que yo siento que merezco de parte de los jueces”, añadió Arreola.

“Yo absolutamente lo lastimé, pero Andy es un boxeador peligroso. Yo no quería verme sorprendido por un golpe brutal como le pasó a Anthony Joshua. Yo fui un mejor boxeador de lo que Andy Ruiz esperaba. Esta versión de Ruiz noquearía a Joshua, pero yo estaba en gran condición física y listo para todo lo que él ofreció” finalizó el peleador nativo de Los Ángeles.