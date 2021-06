No llegó el nocaut en el duelo entre Mayweather y Logan Paul

El domingo hubo tiro (de exhibición) entre el excampeón mundial invicto con récord de 50-0, Floyd Mayweather Jr. y el creador de contenidos Logan Paul, quien posee un récord de 1 derrota, cero victorias y cero empates. Al ser duelo de exhibición no hubo jueces calificando la pelea.

R1

Fue el round de estudio, Mayweather pendiente de la distancia y más ágil para evitar los golpes de Paul quien cerró fuerte el round con una ráfaga de una docena de golpes a los brazos, llevando a money hasta la cuerdas.

R2

A diferencia del primer episodio, Floyd se fue al frente para presionar a Logan y propiciar el error. Paul intentó conectar con su largo jab, pero no lo consiguió. La velocidad y efectividad defensiva del invicto son más que la intención de conectar del YouTuber.

R3

Paul salió con los brazos abajo, a diferencia de Floyd, quien mantuvo la guardia alta y firme. Paul busco el cuerpo a cuerpo y se trenzaron en varias colisiones.La experiencia de Floyd le dio ventaja en esas batallas en terreno corto y logró conectar dos izquierdas certeras.

R4

Para el cuarto Floyd salió golpeando desde el campanazo inicial, se le observó cómodo y con mayor movilidad. Money volvió a conectar y Logan comenzó a perder calidad mientras Mayweather dominó el episodio.

Floyd Mayweather Jr. se exhibe bien

R5



En el quinto Floyd metió un gancho de zurda al rostro de Logan quien ya lucia agotado. Cerca del minuto un upper de derecha levantó a la estrella de las redes sociales quien registró 40 libras más que el Excampeón mundial invicto.

R6

Logan abusó del abrazo, porque no pudo ofrecerle más a un maestro del ring. “Money” se guardó el nocaut aunque logró tambalear al espigado contrincante hacia el campanazo.

R7

De todos fue el round más sucio. Golpes desde el abrazo que aunque lastiman no cuentan. Logan nunca encontró el camino para conectar de poder a Floyd.

R8

El último episodio fue trámite para Money, no llegó el nocaut y a pesar de que Logan salió agresivo para envestir no logró tocar a un Mayweather que terminó con el rostro limpio una pelea de exhibición, que no tuvo jueces, ni ganador.

Mayweahter se vió bien sobre el cuadrilátero ya que superó sin dificultades a un rival más jóven, más alto y de mayor peso. Ahora, si tomamos en cuenta que ese adversario no es boxeador, el espectáculo fue únicamente eso.