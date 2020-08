Comienza la 58ª convención del CMB

El evento se desarrollará desde hoy 12 de agosto y hasta el sábado 15 y lleva el lema en inglés “We Are The World” (Nosotros somos el mundo).

El CMB ha creado una plataforma que permite el acceso en línea a todos los cursos, pláticas, conferencias, entrevistas y actividades sin costo extra.

En la jornada inaugural, destacó la plática que el presidente del CMB Mauricio Sulaimán tuvo con “El Gran Campeón Mexicano” Julio César Chávez y con Jorge “Travieso” Arce, quienes se enfrentarán por 3a vez en una exhibición el próximo 25 de septiembre en Tijuana a puerta cerrada.

Sobre la esperada función, que será un pago por evento en línea, y la secuela de los combates que sostuvieron, primero en Tijuana y luego en Hermosillo; el “César del Boxeo” dijo:

“Esta pelea será a beneficio de las personas que tienen problemas con el alcohol y con las drogas. También nos encargaremos de llevar despensas a quienes más lo necesitan.”

Después bromeó refiriéndose a su rival y amigo, Jorge “Travieso” Arce:

“Yo no sé por qué “El Travieso” quiere ayudar a gente en el estado de Sonora, ha de tener una novia ahí, yo creo (ríe), pero no, ya en serio, lo importante es que él va a apoyar a gente que no tiene dónde vivir”.

Mauricio Sulaimán se refirió a ambos peleadores como “dos triunfadores, campeones y grandes ídolos del ring” e invitó a los aficionados de todo el planeta a apoyar la noble causa.

Julio César Chávez fue monarca del CMB en peso superpluma, ligero y superligero, mientras que Jorge “Travieso” Arce lo fue en la división minimosca y consiguió el interinato en peso mosca.

En los próximos días, la Convención presentará conferencias y pláticas sobre diversos temas que rodean al boxeo como campeonatos juveniles, femeniles, nutrición, “matchmakers”, peleas mandatorias, jueces, referis, el comité médico, el programa antidopaje, finanzas, promotores, etc.

Así como charlas con figuras del pugilismo como los méxico-estadounidenses Jessie Vargas y Seniesa Estrada, el británico Tony Bellew, los gemelos estadounidenses Jermell y Jermall Charlo, además de su compatriota Óscar de la Hoya, la chihuahuense Yamileth “Yeimi” Mercado, la capitalina Mariana “Barby” Juárez, la sonorense Sulem Urbina y el argentino Sergio “Maravilla” Martínez, entre otros.

Haz clic para ver la agenda actualizada de los eventos:

Por: Daniel Padilla Bañuelos