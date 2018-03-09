Será una batalla cuerpo a cuerpo: Óscar Valdez

LOS ANGELES (8 de marzo del 2018) — Óscar Valdez y Scott Quigg han guanteado como profesionales, pero el sábado en la noche batallarán por el premio más alto del deporte.

Valdez (23-0, 19 KOs) hará la cuarta defensa de su título peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra Quigg (34-1-2, 25 KOs) en el StubHub Center de Carson, California

La otra pelea contará con un par de invictos contendientes de las 130 libras, cuando Andy 'El Tiburon' Vences de San José, California, se enfrente al producto de Detroit, Erick De León. Vences (20-0, 12 KOs) hará su debut del 2018 después de una campaña de 3-0 en el 2017, que incluyó un nocaut en dos asaltos ante Jairo Ochoa el pasado 11 de noviembre, en Fresno, California.

De León (17-0, 10 KOs) tiene una marca intachable como profesional después de una carrera amateur sensacional que lo llevó a ganar tres títulos consecutivos de Guantes de Oro Nacional. Parte del establo del reconocido entrenador Robert García en Oxnard, California, De León confía en que una victoria sobre Vences lo colocará en una posición privilegiada para una oportunidad por el título mundial.

Oscar Valdez

"Estamos buscando los nombres grandes y, aquí vamos, tenemos uno en frente de nosotros. Tengo que tomarlo más que en serio. He escuchado muchas veces: si quieres ser considerado el mejor, debes pelear contra los mejores. Y veo a Scott Quigg como uno de los mejores peleadores que hay. Definitivamente, estoy muy emocionado por esta pelea."

Scott Quigg

"Me quito el sombrero ante Valdez. Esta es una defensa voluntaria. No tuvieron que elegirme. Pudo haber elegido una defensa más fácil. Gracias al equipo de Valdez, pero el sábado por la noche me aseguraré de que se arrepientan de haberme elegido."

En la sesión de sparring ante Valdez en el 2017: "En ese momento, nunca sabíamos si íbamos a cruzarnos. Siempre hubo potencial para eso. Me estaba preparando para Viorel Simion y él se estaba preparando para la pelea con (Miguel) Marriaga. Nos ayudamos unos a otro y conseguimos un buen trabajo. Todo lo que sé de esa sesión de sparring es que los fanáticos van a tener un verdadero combate."

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