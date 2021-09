Óscar Valdez expone su campeonato súperpluma del CMB

El campeón mexicano Óscar Valdez, de la división súperpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), defenderá su cetro ante el brasileño Robson Conceicao, en un duelo de guerreros invictos en Tucson, Arizona, pleito que podrás seguir por Box Azteca este sábado.

El combate pondrá a prueba al azteca que se hizo del fajín de las 130 libras a principios de año ante su compatriota Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, en una batalla que puedes recordar aquí.

Óscar Valdez, a demostrar su calidad como superpluma

Con 29 victorias en el mismo número de peleas, 23 de ellas saliendo avante por la vía del nocaut, Valdez pasa por uno de sus mejores momentos como pugilista, el cual estalló al sumarse al equipo de Eddy Reynoso en el Canelo Team.

Fue precisamente con una fórmula y estrategia de batalla aprendida con Reynoso, que noqueó en el round 10 a Berchelt para iniciar su reinado en el Consejo Mundial de Boxeo, organismo en el que se imaginó siendo campeón desde los 8 años, dibujándose en un papel.

Mikey Williams/Top Rank Inc/Top Rank via Getty Images LAS VEGAS, NV - FEBRUARY 19: Oscar Valdez flexes on the scale ahead of his fight with Miguel Berchelt for the WBC super featherweight title at the MGM Grand Conference Center on February 19, 2021 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images)

Óscar Valdez va por su primera defensa del cetro de las 130 libras

Ahora, en su primera defensa de la faja, el mexicano que se entrena en el equipo del campeón mundial Saúl ‘Canelo’ Álvarez, tiene por delante a un rival difícil, de alcance prominente, que llegó a brillar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el peso ligero y desde entonces suma 16 victorias consecutivas, la mitad de estas por el KO.

Conceicao, un pugilista de alto calibre

Conceicao tiene una pegada fuerte, pero también sabe boxear y será un sinodal complicado para el campeón. El sudamericano derrotó como aficionado al mexicano, en el torneo panamericano del lejano 2009, lo cual le da a la pelea un sazón de revancha.

“Es un peleador completo”, adelantó Valdez sobre el medallista olímpico de oro en el 2016 y recalcó que “estamos enfocados, lo hemos estudiado y tengo la fe de salir con la mano en alto. Robson llega con el sueño de ser campeón del CMB. A mí me costó lograrlo y no pienso dejarlo ir, estoy bien preparado”, comentó el de Nogales, Sonora de 30 años.

Conceicao, recuerda a Valdez como un boxeador de peligro

Conceicao, de 32 años de edad, recordó que cuando venció al azteca en 2009, fue un combate cerrado en el que, además de tener enfrente a Valdez, tuvo en su contra a los seguidores de la Ciudad de México, sede de aquel citado pleito.

“Luché contra él y la multitud, y me motivó mucho; ahora tenemos lo mismo. Lucharé contra dos oponentes, él y la multitud”, indicó el púgil que estuvo siendo instruido en los últimos días por la leyenda de las MMA, Anderson Silva y sentenció que “seré el ganador”.

La pelea de Valdez, marcada por el supuesto dopaje

Valdez peleará en Tucson, luego de haber dado positivo de fentermina, que es una sustancia prohibida por el CMB, pero no por la comisión que sancionará el duelo. Las autoridades determinaron que no hubo dolo por parte del campeón, al ingerir la sustancia que tiene como efecto ser supresor de apetito y que no le dará ventajas en la pelea ni perjudicará a Conceicao.

“Estoy en disposición de colaborar con los programas que se requieran”, señaló Valdez en un video en el que explicó que siempre ha sido un atleta limpio y que exige controles antidopajes en pro del deporte y la sana competencia. Después del positivo, en los próximos meses estará bajo vigilancia del CMB como seguimiento al caso que surgió a días del duelo.