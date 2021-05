Pantera Nery, a defender su cetro supergallo

El boxeador supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, Luis Pantera Nery se enfrenta este sábado a un gran desafío al encontrarse en el ring ante el monarca de la misma categoría de la Asociación Mundial de Boxeo, Brandon Figueroa.

Pantera Nery arriesgará todo en Carson, California inclusive su récord invicto en 31 peleas, pero lo hará con toda la intención de alcanzar la faja de la AMB de peso supergallo.

Este pleito es altamente esperado, pues será el retorno de estos pugilistas tras un largo periodo de pausa, pero lo hacen con una preparación de extremo a extremo para salir con la victoria y defender sus lugares en el boxeo de pago.

Revive el round 8, cuando Canelo Álvarez fractura a Saunders

Apuntan también a vencer, para obtener la oportunidad de pelear en próximos meses ante el campeón de las 122 libras de la Organización Mundial de Boxeo, Stephen Fulton, choque en el que la unificación de la categoría sería intensa.

TE PODRÍA INTERESAR: LA CUENCA DEL OJO DE SAUNDERS QUEDÓ DESTRUIDA

Pronostica Pantera Nery una gran pelea ante Figueroa

El mexicano Luis Pantera Nery, advirtió que será una buena pelea la que suceda en Carson, California este próximo sábado 15 de mayo y asegura que el estilo se prestará para que él muestre su mejor versión.

“Si estoy en las 122 libras es por algo, si no me ven pegada es problema de los analistas. Me siento bien en esta división”, comentó Luis Nery en la rueda de prensa oficial de cara a este combate.

Acotó el pugilista de 26 años y que tiene una marca en el deporte de los puños de 31 triunfos con 24 nocauts, que el combate será ideal para su estilo.

“La pelea con Figueroa será mejor, pues su estilo se acoplará bien al mío más que el de Alameda”, indicó el boxeador azteca.

Luis Nery dejó al entrenador Eddy Reynoso

El azteca solía entrenarse junto a Eddy Reynoso, pero dejó a este preparador y al Canelo Team, regresando con Israel Ramírez.

TE PODRÍA INTERESAR: EDDY REYNOSO TUVO LA MEJOR NOCHE DE SU VIDA

Esta decisión fue de mutuo acuerdo y de parte del boxeador y del entrenador, quedaron en buenos términos y siguiendo cada uno su carrera, por un lado Eddy Reynoso ha vencido en las peleas que ha tenido este año que son: Triunfo de Ryan García, triunfo de Óscar Valdez, triunfo de Andy Ruiz y triunfo de Canelo Álvarez.