Raspando la lona: Ryan García vs Manny Pacquiao ¿Es buen tiro?

Revisando las redes sociales encontré que Ryan García (21-0, 18 ko’s) Campeón Mundial Interino peso ligero (135 libras / 61.235 kg) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC) publicó jubiloso:

“Un sueño hecho realidad, es un honor compartir el ring con @mannypacquiao. Siempre he respetado lo que hiciste dentro y fuera del ring. Aquí está para que gane el mejor”.

Esto acompañado de un cartel en el cuál se ve a Ryan García cruzando “jabs” con Manny Pacquiao (62-7-2, 39 ko’s) Campeón “Super World” de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB/WBA) en peso welter (147 libras / 66.678 kg).

El mensaje del boxeador mexicoamericano de 22 años apodado “King Ry” fue claro. Anunció que pelearía contra uno de los mejores boxeadores de la historia Emmanuel Dapidran Pacquiao, quien a sus 42 años de edad, me atrevo a decir está en forma para subir al cuadrilátero.

La última vez que vimos a Pacquiao entre las cuerdas fue el 20 de julio del 2019 en la Arena Grand Garden del hotel MGM de Las Vegas ante el estadounidense Keith Thurman. Aquella fue una pelea extraordinaria en la que vimos una versión de Manny incansable, como cuando tenía veintitantos ante un treintañero invicto, talentoso y sediento de la gloria que le hubiera significado derrotar al mítico “Pacman”. Pero los jueces y la historia decidieron que la victoria fuera para el ídolo filipino por una decisión dividida (115-112, 113-114 y 115-112). Una de las mejores peleas del año, en la que Manny demostró que el paso de los años puede ser benévolo si eres disciplinado.

Regresando al cartel en Instagram de Ryan García, la última vez que vimos al discípulo de Eddy Reynoso sobre el cuadrilátero, fue el dos de enero del 2021 ante el británico de 33 años Luke Campbell (20-4, 16 ko’s) en una contienda para definir al campeón interino verde y oro en las 135 libras. García fue sorprendido en el segundo round y tocó la lona, afortunadamente para él y para su esquina, supo componer el rumbo y ganó la pela por TKO en el séptimo episodio.

Con los últimos recuerdos de los protagonistas del cartel arriba mencionado yo me pregunto ¿Es un buen tiro “King Ry” vs “Pacman”?

De entrada, me parece que mal negocio no es, porque esta pelea atraería a los seguidores de Ryan que sumarían a los millones alrededor del mundo que ya siguen al filipino. Todos ávidos de ver a su ídolo desde distintas plataformas. Situación que se traduce en jugosas descargas para los que transmitan el evento.

Pero ¿En qué división pelearían?

Como lo mencioné, Manny es campeón welter, esas son dos divisiones más pesadas que Ryan, quien tendría que subir 12 libras para pelearle el título, una situación poco recomendable para un campeón interino que debería asentarse en esa división por lo menos hasta obtener el cetro absoluto. Otra opción sería que Pacquiao baje al peso de García y peleen por su cinturón pero dudo que el otrora “Devorador de mexicanos” se exprima en la báscula para dar un peso en el que no boxea desde hace 13 años.





Hay más alternativas como por ejemplo un peso pactado, ni welter ni ligero. Buscar un acuerdo alrededor de las 140 libras y sirva de despedida para la extraordinaria carrera de Manny Pacquiao. Suponiendo que esta última opción sin títulos de por medio sea la óptima, me queda claro que el objetivo es colocar un broche de varios millones de dólares a la pelea de despedida de Manny.

Como sea, este duelo me resulta atractivo solo por ver lo que puede hacer la velocidad de un talento que recién emerge ante la solidez de un ya histórico que se despide del bello deporte de los puños.

Sé que boxísticamente puede resultar un platillo insípido porque parece una pelea calzada con signo de dólares, pero no nos engañemos, el morbo nos gana y ahí estaremos pendientes de esta pelea, por si se lleva a cabo o no.