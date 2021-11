Ahora sí, Rey Martínez y McWilliams arroyo se suben al ring

Julio César “Rey” Martínez (18-1-0, 14 ko’s) regresa al ring para exponer el título mundial peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. La fecha elegida para la cuarta defensa del cetro verde y oro en las 112 libras es el 19 de noviembre de este año.

El rival será el puertorriqueño McWilliams Arroyo, con quien tiene una cita pendiente desde hace varios meses, para disputar el cinturón de campeón mundial. Recordemos que el duelo Martínez vs Arroyo estaba pactado para el 27 de febrero del 2021 en el Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL, como parte de la cartelera que estelarizaron Saúl “Canelo” Álvarez y el turco Avni Yildirim.

Lesión alejó a Martínez de los encordados



Desafortunadamente una lesión en la mano derecha, impidió que el combate se llevara a cabo y McWilliams tuvo que enfrentar al sonorense Abraham Rodríguez en calidad de emergente. Aquella noche sobre el césped de los delfines el boricua ganó por nocaut técnico (TKO) en el quinto de 12 episodios.

Esa fue la última actuación del originario de Ceiba, Puerto Rico quien nueve meses después regresará al encordado para saldar esa deuda titular que quedó pendiente ante el mexicano Julio César Martínez, quien terminó su estancia en San Diego, como parte del “Canelo Team” bajo la instrucción de Eddy Reynoso.

“El Rey” se plantó sobre la lona en junio de este año y derrotó a Joel “Trino” Córdova por nocaut técnico (TKO) en 6 rounds en Guadalajara. Así retuvo por tercera ocasión el cinturón mosca del CMB.

Batalla de alto calibre Martínez vs Arroyo

Martínez contra Arroyo será una batalla interesante debido a los estilos de ambos peleadores. El caribeño mesurado y contragolpeador con un ritmo de pelea que invita a la desesperación. Por otro lado el capitalino es un artillero con arsenal ilimitado, que en corto dispara, y a la distancia cierra espacios pero nunca deja de atacar.

El escenario de este duelo México vs Puerto Rico por el título del mundo será la Arena SNHU de Manchester en New Hampshire, Estados Unidos. No confundir con la ciudad ubicada al noreste de Inglaterra que presume un pasado industrial histórico y casa de los “Red Devils” que comanda Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo pelea Rey Martínez?

La pelea será el próximo viernes 19 de noviembre, probablemente la prueba más difícil en la carrera del “Rey” Martínez quien a sus 26 años de edad ya ha efectuado 3 defensas exitosas y será posiblemente el último tren para McWilliams de 35 años para llegar a la estación del título mundial.