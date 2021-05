Saunders le niega el saludo al Canelo Álvarez

Conferencia de prensa Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders

May 6, 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) vs Billy Joe Saunders (GBR) during the press conference prior to their WBC, WBA and WBO unification bout at AT-T Stadium on May 8, 2021. <br><br> 6 de mayo de 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) vs Billy Joe Saunders (GBR) durante la conferencia de prensa previo a su de su pelea de unificacion del WBC, WBA y WBO en el AT-T Stadium, el proximo 8 de mayo de 2021.