Ser disciplinado es la clave: Andy Ruiz

La Casa del Boxeo está de manteles largos, pues podrás disfrutar en vivo el combate de Andy Ruiz vs Chris Arreola, este sábado a las 10:00 pm, por Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

Andy Ruiz vs Chris Arreola

Ha pasado año y medio desde que Andy Ruiz se subió por última vez al ring. En Arabia Saudita contra Anthony Joshua el peleador mexicano se le vio pasado de peso y fuera de ritmo, por lo que su regreso es uno de los más esperados.

Además como ingrediente se unió a Saúl Álvarez y el Canelo Team, que es entrenado por Eddy Reynoso, quien vio el potencial de Andy, pero su inesperado triunfo en el primer combate ante Joshua lo hizo perder un poco el piso, por lo que ahora es un renacer para el Destoyer.

“La pelea pasada estaba muy pesado y ahora con el Canelo Team empezamos por bajar de peso, y la gente se pregunta si seguiré con ese poder y si podré golpear fuerte y claro que sí, pues hemos trabajo en eso y estamos listo para lo que venga este sábado.

“Es el mejor peso en el que he estado y no solo eso, también me siento muy bien”, aseguró Andy Ruiz en conferencia de previo de este miércoles, y agregó que no sabe si comerá chocolates cuando termine la pelea, una costumbre que tenía en el pesado.

Este sábado se medirá ante un gran rival y su preparación es parte clave para la pelea de este viernes.

“No sé si sea más rápido, pero sé que estoy mejor preparado y tengo mucho que demostrar. Es muy motivante poderlo ver aquí, tenía mucho que no nos veíamos y ahora tener la oportunidad de pelear es un privilegio. Todos nos preparamos para una pelea hasta que recibimos el primer golpe, Chris va a hacer lo suyo y yo lo mío. Al final he rezado por mí y por los dos de nosotros, para que una vez que termine salgamos saludables”, dijo el mexicano.

En cuanto al cambio físico del Destroyer, Chris Arreola aseguró que eso lo hace más peligroso y que no significa que pegue menos fuerte.

“No importa cuanto pese, estamos en 255 libras (unos 115 kilos), cualquier golpe duele igual, sé que está en forma y así me he preparado, que venga con todo lo que tiene. En mi caso espero estar entre 230 y 235 para la pelea”, comentó Arreola.

El boxeador estadounidense viene también de casi dos años de subirse a un ring, pues la pandemia por el COVID-19 lo paró. Su último combate fue el pasado 3 de agosto de 2018 cuando se enfrentó ante Adam Kownacki, contra quien cayó por decisión unánime.

“Son muy diferentes peleadores, contra Andy tengo que estar alerta todo el tiempo, tiene una manos muy rápidas, tengo que estar listo para que una vez que golpee mis manos estén en guardia o me va a pegar. Esta será una gran pelea” expresó el pugilista del país vecino del norte.

Por último Andy Ruiz quiso agregar que ha cambiado su mentalidad gracias a que ahora forma parte del Canelo Team.

“Tengo algunas cosas que no tenía antes, en el boxeo no se juega, tienes que trabajar duro y ser disciplinado, no puedes prepararte nada más para cuando tengas una pelea, tienes que mantenerte listo, esto fue de una de las cosas que trabaje, además de trabajar cada uno de los golpes y las combinaciones, además de mover la cabeza; pero ser disciplinado es la clave”, finalizó.

Horario y cuándo ver Andy Ruiz vs Chris Arreola.

Cuándo: sábado 1 de mayo





Horario: 10 PM (tiempo del centro de México)

Donde: aztecadeportes.com, nuestra App de Azteca Deportes y Azteca 7