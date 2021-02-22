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TODO lo que debes saber sobre Avni Yildirim, rival del "Canelo" Álvarez | FOTOS

¿Quién es Avni Yildirim? Conoce más sobre el rival de Saúl “Canelo” Álvarez de este sábado 27 de febrero, a través de Box Azteca y Azteca 7.

Por: Azteca Deportes

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Canelo Álvarez y Avni Yildirim
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Canelo con el jersey de los Delfines
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Canelo Álvarez y Avni Yildirim
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Canelo con el jersey de los Delfines
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Canelo Álvarez y Avni Yildirim
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Canelo con el jersey de los Delfines
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