TV Azteca Deportes transmitirá en vivo la pelea Gallo Estrada vs Chocolatito González

El sábado 13 de marzo habrá una pelea de unificación de títulos del mundo en peso supermosca, en la casa de los Mavericks de Dallas de la NBA y TV Azteca Deportes la tendrá en vivo. El sonorense campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Juan Francisco Gallo Estrada expondrá su faja en contra del nicaragüense campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Román Chocolatito González.

Para Estrada, la pelea de este próximo sábado, tiene un significado especial porque hace 9 años en Los Ángeles perdió por decisión contra el centroamericano. Aquel duelo también era titular, pero en una división que no era familiar para el originario de Puerto Peñasco, Sonora.

“Sí, la verdad cuando yo peleé con él, como te digo, peleé en minimosca, en un peso que no era mi peso y no me sentía nada fuerte. Resentía mucho los golpes por la bajada de peso. Ahora en supermosca que son dos categorías arriba, me siento mucho más fuerte, siento que tengo mucho mejor boxeo que él, soy más rápido que él”.

“El Gallo” Estrada está consciente de su calidad sobre el ring y sabe que vive uno de los mejores momentos de su carrera, gracias a su disciplina, constancia y al entrenamiento que realiza con Alfredo Caballero.

¿Cuándo ganó el Gallo Estrada el título supermosca del CMB?

Estrada ganó el título verde y oro el 26 de abril del 2019 cuando se impuso por decisión unánime al tailandés Wisaksil Wangek, mejor conocido como Srisaket Sor Rungvisai. Ese día “El Gallo” consiguió varios objetivos, porque aprovechó su revancha y sacó una derrota que tenía clavada en el récord profesional. Además se llevó el campeonato del CMB, lo que significó la conquista de una segunda categoría después de haberse coronado en peso mosca por la AMB y la OMB.

Además, es importante recordar, que las únicas dos derrotas en la carrera de Román “Chocolatito” González fueron contra Sor Rungvisai. Significa que Román González no pudo descifrar el estilo del tailandés, algo que sí logró “El Gallo” Estrada.

“Arriba del ring vamos a hacer la estrategia porque nosotros, acá abajo, podemos hacer una estrategia para boxear pero si yo no lo siento fuerte yo creo que voy a ir al faje con él”, indicó el pugilista.

Box Azteca tendrá en vivo la pelea del Gallo vs Chocolatito

Si quieres conocer en vivo el desenlace de esta rivalidad que involucra un par de cinturones de título del mundo no te pierdas a Juan Francisco “Gallo” Estrada contra Román Chocolatito González, sábado 13 de marzo en Azteca 7 La Casa del Boxeo.