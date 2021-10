Vaquero Navarrete castiga a González y defiende su cetro pluma OMB

El mexicano Emanuel Vaquero Navarrete defendió con éxito su campeonato de peso pluma de Organización Mundial de Boxeo, al dar cuenta en 12 asaltos del corajudo y persistente Joet González en San Diego, California.

El mexiquense Vaquero Navarrete tenía agendada la reyerta ante González, a quien descifró como un pugilistas de peligro, motivo por el cual se alistó como nunca, para buscar el nocaut.

González, de 28 años, no tenía en sus registros nocauts en contra, por lo que Vaquero deseaba mandarlo a la lona y salir de ese modo con el triunfo. Durante los episodios lo castigó, le lastimó el pómulo derecho al punto de prácticamente no ver, pero el de raíces tapatíos nunca se cayó y no dio señales de querer tirar la toalla, al contrario, le exigió al Vaquero Navarrete sus mejores lanzamientos y combinaciones, convirtiéndose en una extraordinaria pelea.

Vaquero Navarrete suma victoria en su trayectoria

El Vaquero Navarrete salió a comerse a Joet desde el primer asaltó, le dio golpes al cuerpo y cuando su rival se cubrió el rostro, el pugilista de Zanfer soltó los puños al cuerpo para buscar mandarlo a la lona.

Todo parecía que esto terminaría rápido, pero fue entre el tercer y cuarto round, que González mostró una herida en el rostro que lo volvía al extremo vulnerable. Ese impacto y la inflamación que cada vez era más notoria, al contrario, alimentó su enjundia y resistió como un guerrero.

Joet dejó claro porque no ha sido noqueado, aguantó, se fajó, fue al duelo cuerpo a cuerpo y dejó tocado por instantes al Vaquero, que agotó su repertorio, pero no así su empuje y deseo de victoria.

Vaquero Navarrete lanzó más golpes, fue más efectivo, tuvo golpes de poder, propuso, fue agresivo y al final de los 12 asaltos se llevó el triunfo por decisión unánime en San Diego.

Vaquero Navarrete reconoce a Joet González

El Vaquero Navarrete, de 26 años dejó derrotado a Joet, de 28 años, pero al ser entrevistado indicó que superó por mucho sus expectativas y no le negó la posibilidad de tener una segunda contienda, pues dio muestra de fuerza y determinación.

Vaquero además sostuvo que quiere rivales más difíciles, que lo lleven aún más lejos, para mostrar todo lo que puede dar en el boxeo de pago.