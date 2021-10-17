logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Vaquero Navarrete castiga a González y defiende su cetro pluma OMB

El Vaquero Navarrete defendió con éxito su campeonato pluma de la OMB, al dar cuenta de Joet González en 12 asaltos en San Diego.

Vaquero Navarrete Joet González pelea

Escrito por: Azteca Deportes

El mexicano Emanuel Vaquero Navarrete defendió con éxito su campeonato de peso pluma de Organización Mundial de Boxeo, al dar cuenta en 12 asaltos del corajudo y persistente Joet González en San Diego, California.

El mexiquense Vaquero Navarrete tenía agendada la reyerta ante González, a quien descifró como un pugilistas de peligro, motivo por el cual se alistó como nunca, para buscar el nocaut.

González, de 28 años, no tenía en sus registros nocauts en contra, por lo que Vaquero deseaba mandarlo a la lona y salir de ese modo con el triunfo. Durante los episodios lo castigó, le lastimó el pómulo derecho al punto de prácticamente no ver, pero el de raíces tapatíos nunca se cayó y no dio señales de querer tirar la toalla, al contrario, le exigió al Vaquero Navarrete sus mejores lanzamientos y combinaciones, convirtiéndose en una extraordinaria pelea.

Vaquero Navarrete Joet González pelea

Vaquero Navarrete suma victoria en su trayectoria

El Vaquero Navarrete salió a comerse a Joet desde el primer asaltó, le dio golpes al cuerpo y cuando su rival se cubrió el rostro, el pugilista de Zanfer soltó los puños al cuerpo para buscar mandarlo a la lona.

Todo parecía que esto terminaría rápido, pero fue entre el tercer y cuarto round, que González mostró una herida en el rostro que lo volvía al extremo vulnerable. Ese impacto y la inflamación que cada vez era más notoria, al contrario, alimentó su enjundia y resistió como un guerrero.

TE PODRÍA INTERESAR: CANELO ANALIZA VICTORIA DE TYSON FURY

Joet dejó claro porque no ha sido noqueado, aguantó, se fajó, fue al duelo cuerpo a cuerpo y dejó tocado por instantes al Vaquero, que agotó su repertorio, pero no así su empuje y deseo de victoria.

Vaquero Navarrete lanzó más golpes, fue más efectivo, tuvo golpes de poder, propuso, fue agresivo y al final de los 12 asaltos se llevó el triunfo por decisión unánime en San Diego.

Vaquero Navarrete Joet González pelea

Vaquero Navarrete reconoce a Joet González

El Vaquero Navarrete, de 26 años dejó derrotado a Joet, de 28 años, pero al ser entrevistado indicó que superó por mucho sus expectativas y no le negó la posibilidad de tener una segunda contienda, pues dio muestra de fuerza y determinación.

Vaquero además sostuvo que quiere rivales más difíciles, que lo lleven aún más lejos, para mostrar todo lo que puede dar en el boxeo de pago.

Vaquero Navarrete Joet González pelea

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Conferencia de Prensa

Ver en vivo
2:25 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP