VIDEO: ¿Nocaut del año? ‘Chon’ Zepeda destruye a su rival con escalofriante golpe con la izquierda

José ‘Chon’ Zepeda destruyó a Iván Baranchyk al propinarle escalofriante golpe de izquierda en el quinto round; expertos del boxeo lo catalogan como el nocaut del año.

Por: Azteca Deportes