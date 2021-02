Yamileth Mercado llega más fuerte que nunca tras el trabajo con Alfredo Caballero

Yamileth Mercado (16-2, 5 ko’s) está lista para exponer por primera ocasión su campeonato mundial peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (WBC/CMB). Un combate que estaba esperando ansiosa porque es la comprobación del valor de su cetro.

Yamileth tuvo un combate en septiembre del año pasado en Tijuana, Baja California. Pero ese compromiso no fue de carácter titular. Derrotó a Irasema Rayas en el cuarto de ocho episodios por nocaut técnico, con el saldó de una doble fractura de nariz que la retiró varias semanas de la actividad física.

Ahora, “Yeimi” Mercado, se encuentra recuperada al 100 por ciento y veremos una versión diferente de ella sobre el cuadrilátero, asegura su entrenador Alfredo Caballero, quien confesó que no estaba seguro de aceptar mujeres bajo su tutela porque no le gustaba la idea de verlas golpearse en el ring.

Sin embargo aprendió de las mujeres que integran la selección sonorense, con su colega y amigo Lucio Ramos y de la misma campeona mundial verde y oro que la entrega y el corazón de las boxeadoras es a veces superior al de los hombres.



“Voy a ser sincero, yo entreno a la selección de Sonora y no tengo al equipo de mujeres, era Lucio Ramos. A mí, no me gustaba que las mujeres se golpearan pero ya después lo fui viendo diferente. Las mujeres tienen más corazón que los hombres. Ahí me di cuenta que estaba equivocado. Y por eso empecé a entrenar mujeres. Ahorita tengo a varias niñas entrenando en amateur y solo tengo a Yamileth como profesional”.

Yamileth ha tenido una preparación extenuante con Alfredo Caballero

La preparación de Mercado ha sido extenuante, pensando en mejorar dos aspectos de su boxeo que salieron a la luz en su último combate en Tijuana.

“Hemos ajustado la táctica y la técnica para esta pelea. Estamos trabajando más la velocidad y el cabeceo. En su última pelea no se pudo concentrar con nosotros. Pero uno tiene idea de lo que tenemos que trabajar. Ahora que vi su pelea, dije: Hay que hacerle unos pequeños cambios. Van a ver una peleadora más rápida, más boxeadora y con un cambio importante en su físico”.



Con respecto al trabajo realizado en las últimas semanas en el Kochul Gym de Los Mochis, Caballero se siente complacido del nivel de sus peleadores sobre todo de Yamileth, “Alacrán” Berchelt y “Gallo” Estrada que están próximos a defender sus títulos.

“A Yamileth, van a ver todo el trabajo. Ella se pone a la par con los muchachos, por eso cuando llega la carga física yo le estoy ayudando. Siempre me gusta que pongan todo su empeño y su esfuerzo. Van a ver a una Yamileth renovada que enfrentará a una ‘Rocanrolera’ también muy bien preparada”.

La mejor versión de la campeona mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo está a punto de subir al cuadrilátero para hacer la primera defensa de su cinturón y ese combate imperdible lo podrán disfrutar a través de Azteca 7, La Casa del Boxeo.