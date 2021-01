Raspando la lona: Primera defensa mundial de Yamileth Mercado

Yamileth Mercado (16-2, 5 ko’s) actual campeona mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo de 22 años de edad, está contenta de realizar su primera defensa. El cinturón lo ganó en una batalla de revancha ante la antigua campeona Fatuma Zarika de Kenya en duelo que se fue a los diez rounds que estipula el reglamento en peleas titulares de mujeres.

Yamileth Mercado campeona del Consejo Mundial de Boxeo tuvo la fortuna de coronarse ante su gente en el Poliforum de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en una batalla que se decidió por unanimidad en las tarjetas de los jueces (99-91, 98-92 y 98-92).

Ya como campeona, el 25 de septiembre del 2020, Yamileth Mercado enfrentó a Irasema Rayas (3-6-1, 2 ko’s) en Tijuana, Baja California. La pelea se pactó por debajo de las 125 libras y por esa razón no estuvo juego el cinturón. La victoria fue para Yamileth por nocaut técnico (TKO) en el cuarto de ocho rounds. Desafortunadamente el saldo fue de una fractura de nariz que retrasó los planes de una defensa titutlar.

La recuperación y el reingreso al cuadrilátero estuvieron a cargo de su entrenador Alfredo Caballero, quien desde inicio de año tomó como bastión el gimnasio Kochul Gym a cargo de Don Manuel Montiel e hijos (Manuel, Eduardo, Pedro y Fernando) en Los Mochis, Sinaloa.

Caballero se ha encargado de llevar a “Yeimi” a su máximo potencial con el exigente sistema de entrenamiento lo caracteriza y que ha llevado a Miguel “Alacrán” Berchelt y Juan Francisco “El Gallo” Estrada a encabezar las clasificaciones en sus respectivos pesos.

Las sesiones de trabajo de Yamileth Mercado incluyen carrera matutina y entrenamiento en el gimnasio al medio día. Además de la extenuante rutina de cardio, resistencia, velocidad, técnica y fuerza hay que sumarle rounds de sparring con “El Gallo” quien se exige a fondo para aportarle todos sus conocimientos a su compañera. Estrada asegura que “Yeimi” está lista para ganarle a cualquiera.

Motivada por regresar al cuadrilátero

Yamileth está contenta de regresar al encordado. “Es una espinita, me quedé esperando una defensa y es necesaria para sentirme una campeona. Es motivante regresar al cuadrilátero. Solamente queda subir al ring porque el trabajo ya está hecho solo queda con cumplir arriba del ring. El boxeo no es un juego, estoy trabajando lo mejor posible para subirme en las mejores condiciones y no arriesgar mi salud. En la preparación es donde se gana el combate y es en la preparación donde se gana la contienda”.