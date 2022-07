Boxeador mexicano renunció a empleo de chofer para ser campeón mundial

Dentro del mundo del boxeo muchos pugilistas mexicanos tienen que hacer múltiples sacrificios para alcanzar sus objetivos, tal es el caso del Cejitas Valladares, quien recientemente se convirtió en campeón mundial de peso mínimo de la FIB, quien renunció a su empleo de chofer 1 mes antes de su pelea.

Daniel Valladares es un ejemplo claro de que, cuando alguien se enfoca en cumplir sus objetivos, todo es alcanzable, ya que sufrió mucho previo a lograr este hito, pero al final valora que su esfuerzo tuvo la recompensa esperada.

Te recomendamos: Zurdo Ramírez espera pelear con Canelo Álvarez tras ‘vencer a Bivol’

Canelo afirma que buscará a Bivol después de enfrentar a Golovkin

Cejitas Valladares renunció a ser chofer para convertirse en campeón

En entrevista con ‘Izquierdazo’, el Cejitas reveló que en meses anteriores sufrió mucho por dinero, ya que tiene dos hijos y a su esposa, por lo que no podía ‘darles de comer aire’, así que tuvo otros empleos, además del boxeo.

Valladares fue mozo, cajero y después chofer, empleo al que tuvo que renunciar 1 mes antes de su pelea ante Rene Mark Cuarto para poder enfocarse, pues acepta que debido a su trabajo no le dedicó el tiempo adecuado al boxeo.

“Somos tres de familia; tengo dos niños y mi esposa. No les iba a dar aire para comer, tengo que trabajar. Hubo muchas personas que me ayudaron cuando renuncié a mi empleo 1 mes antes. En el transcurso que no trabajé mucha gente me apoyó. Creo que querían que cumpliera el sueño y lo logré”, dijo.

Hoy en día Cejitas Valladares disfruta el ser campeón mundial de la FIB, pero no se conforma con eso, pues quiere seguir escalando dentro del boxeo, ya sea unificando los cinturones, cambiando de división o lo que su equipo vea mejor.

Te recomendamos: Los siete campeones mundiales mexicanos en el 2022

“Ahorita quiero disfrutar, pero lo que me diga el Charro Hernández. Estoy dispuesto a lo que me diga, si hay que defender, si hay que unificar o si hay que brincar de división. Estoy en la disposición y más que nada mantenerme firme para poder retener mi título”, sentenció.