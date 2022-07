Zurdo Ramírez espera pelear con Canelo Álvarez tras ‘vencer a Bivol’

Hace unos días la AMB por fin ordenó que Dmitry Bivol y el Zurdo Ramírez entraran en negociaciones para pelear por el título del organismo, oportunidad que el mexicano esperaba desde hace un tiempo. Gilberto confía en que puede vencer al ruso, pero no sólo eso, sino que después peleará ante Canelo Álvarez.

Zurdo Ramírez es uno de los mejores boxeadores mexicanos de la actualidad y ese combate ante Dmitry Bivol pinta para ser uno muy interesante, por lo que en caso de llegar a ganar, si Canelo Álvarez quiere el cinturón de la AMB en 175 libras, tendría que enfrentarlo.

Te recomendamos: Canelo Álvarez revela los motivos del por qué perdió contra Bivol

Canelo afirma que buscará a Bivol después de enfrentar a Golovkin

Gilberto Ramírez espera pelear ante Canelo Álvarez

En entrevista con ‘ESPN’, Zurdo Ramírez comentó que Canelo Álvarez ya no tendrá que buscar la revancha con Dmitry Bivol, pues él derrotará al ruso, por lo que si quiere una nueva oportunidad por el título de los semipesados, tendrá que ser contra él.

“No claro que no, por qué tendría que hacerlo si ya tengo mi oportunidad mandatoria, la oportunidad de título, el sueño que había esperado mucho tiempo. Lo siento por Canelo, pero esa pelea no se va a dar, a menos que quiera seguir peleando con Dmitry Bivol, pero después que le gane yo, no va a tener opción más que pelear conmigo”, dijo el Zurdo.

En caso de que el Zurdo gane, Canelo Álvarez sí podría medirse a Dmitry Bivol si lo quisiera, pero sería sin el título de la AMB en juego, por lo que quizá ese combate pierda interés para él. Gilberto espera llegar a un acuerdo con el ruso lo más pronto posible.

“Estoy muy contento, emocionado. Era la oportunidad que estaba esperando. Ahora sólo queda negociar la fecha de la pelea. Se tiene que hacer esa pelea. Ya se dio a conocer ante el mundo. Si él no quiere quedaría como un cobarde, que no creo que lo sea, creo que él quiere pelear también”, sentenció.

Te recomendamos: Mayweather respalda a Canelo Álvarez y lanza ataque a Ryan García