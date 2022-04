Mexicano César Juárez sufrió una gran injusticia en Dubai

El pasado sábado 19 de marzo de 2022 el peleador mexicano César Juárez perdió por nocaut técnico (TKO) ante el peleador irlandés Terence John Doheny, en el estadio de tenis Duty Free en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

“Pues si de una manera injusta ya mostraron el video recibió un golpe bajo me hago para atrás para reclamarle al Referee del golpe bajo y pararon la pelea el presidente Mauricio Sulaiman vio lo ocurrido y él mismo me dijo pararon la pelea de una manera muy pero muy injusta esto no se lo hacen esto no se le hace un campeón”.

Un nocaut técnico polémico con César “Corazon” Juárez

El nocaut técnico se produjo en el segundo episodio cuando el referee Shehzad Janab (de Emiratos Árabes) detuvo el combate De manera injustificada. Al revisar el video, en ningún momento es evidente la derrota del peleador mexicano. Incluso Mauricio Sulaiman presidente del Consejo mundial de boxeo, al observar el video, calificó de inexplicable la detención de la pelea por parte del tercero sobre la superficie.

Desafortunadamente para César Juárez, la decisión se tomó y no hay marcha atrás. La derrota aparecerá en el récord del “corazón”, sin embargo, la cabeza del organismo Verde y Oro, prometió que buscará la manera de acercar a Juarez a un combate de revancha en los próximos meses.

“Desafortunadamente si la pelea está dada la decisión la decisión está dada pero vamos a buscar una nueva oportunidad un arriba una revancha directa me prometieron para de nuevo enfrentar este rival por qué porque yo en el primer round lo sentí y él me sintió bastante fuerte no me hizo absolutamente daño y yo con dos o tres golpes que lo conecté el Boxeador estaba acabado en el primer round ya no tenía absolutamente nada lo escuché respirar al terminar el primer round y respiraba por la boca muy agitado mi mentalidad mi pensamiento fue antes del quinto te vas no vas a aguantar y en el segundo round saludo con tantas con un sinfín de marrullerías”.

Además de ser boxeador, César Juárez de 30 años de edad, es abogado de profesión. El originario de la CDMX tiene un récord de 27 victorias 11 derrotas y 20 nocauts. Su mejor momento fue probablemente en el año 2015 cuando enfrentó al “Filipino Flash” Nonito Donaire en San Juan, Puerto Rico y perdió por una decisión unánime. Pero poniendo “en jaque” al considerado el nuevo devorador de mexicanos y heredero de las glorias de Manny Pacquiao.

César Juarez todavía cuenta con la juventud y corazón de sobra para regresar al cuadrilátero, sin embargo cuatro derrotas en sus últimas seis peleas lo alejan de la primera línea de los peleadores en la división Pluma. Ojalá que pueda cobrar su revancha y regresar a esa posición de privilegio que alguna vez tuvo.

