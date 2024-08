El peleador Saúl ‘Canelo’ Álvarez ganará una fortuna en combate ante Edgar Berlanga

Este sábado 14 de septiembre, Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleará en contra de Edgar Berlanga, pleito que revive esa rivalidad entre México y Puerto Rico y enmarcada en fiesta patrias, la expectativa es alta y millones de aficionados tendrán las miradas puestas en la Arena T-Mobile de Las Vegas.

El enfrentamiento de pesos supermedianos, es también la presentación en la que el tapatío ‘Canelo’ y el rival en turno, se llevan una gran bolsa en millones de dólares.

Todos los prospectos de rivales de Canelo, lo buscan para lograr una hazaña y colocarse seriamente en el mapa de los primeros planos del pugilismo, en tanto que también es la velada, en la que muchos se han llevado el pago más grande de sus carreras.

Canelo Álvarez, inclusive le hizo ver a Berlanga en la segunda rueda de prensa, cuando los ánimos se elevaron, que pelearse en ese momento significaba para el boricua, perder el dinero que se iba ganar y que nunca ha ganado en un combate.

Esther Lin/Premier Boxing Champions Canelo vs Berlanga Press Conference

La bolsa que ganará Saúl ‘Canelo’ Álvarez

El boxeador ‘Canelo’ Álvarez, campeón en cuatro divisiones, ganará el sábado 14 de septiembre, una bolsa que rondaría entre los 35 millones de dólares y los 40 millones de dólares.

El tapatío de 34 años, a eso se le sumaría, pagos por concepto de pay per view, y patrocinados, aunque el cálculo de esa cifra es complicada de realizar.

De este modo, Saúl se lleva en esa noche, algo superior a los 40 mdd por los otros conceptos, toda una fortuna considerando que es un monto mayor en pesos a los 746,126,000.

Esther Lin/Premier Boxing Champions Canelo vs Berlanga Press Conference

Las declaraciones más importantes de la segunda rueda de prensa de Canelo y Berlanga

CANELO ÁLVAREZ

“Yo respeto a mis oponentes, pero me gusta responderles cuando hablan. Estaré a mi mejor nivel el 14 de septiembre, y no le tendré compasión. Seré distinto, y Berlanga en realidad necesita 20 versiones de él para darme siquiera un poquito de problemas.

“Me motivo a mí mismo porque amo lo que hago. Sin embargo, este tipo de pelea y este tipo de rivales que me hablan de esta manera me motivan todavía más. Me entusiasman, y entrenaré como nunca para ganarlo todo este 14 de septiembre.

“Estoy orgulloso de representar a mi país, especialmente en días como el Día de la Independencia de México y en un duelo de México vs. Puerto Rico. Representaré a mi país con estilo el 14 de septiembre.

“Cálmate, hombre, que tu turno ya vendrá. Te piensas que eres más inteligente que yo y que todos mis rivales anteriores. Vamos, hermano, no me vas a poder tocas. Me gustaría verte intentarlo”.

EDGAR BERLANGA

“Me siento bendecido por poder contar con esta oportunidad de compartir el ring con una leyenda. Será una noche para los libros de historia. Las peleas de esta magnitud entre México vs. Puerto Rico quedan inmortalizadas.

“Yo soy el tipo de boxeador que viene a pelear, y no correré. Canelo alguna vez estuvo en mi lugar, y ahora es mi turno para que mi nombre brille y convertirme en leyenda del boxeo

“Verán una pelea candente, distinta. Al final de todo, este es un deporte de gladiadores y los dos buscaremos acabar con el otro. Será algo de un nivel superior.

“(Canelo) se ha enfrentado a todos, y lo ha visto todo. La diferencia en esta pelea no es física, es de coeficiente intelectual e inteligencia dentro del cuadrilátero. Eso será lo que marque la diferencia. Puedes tener toda la potencia del mundo, pero a este nivel se trata sobre la inteligencia.

“Habrá fuegos artificiales este 14 de septiembre. Canelo lo puede ver en mi mirada, nunca tengo miedo. Vine a arrebatarle su lugar en este deporte”.