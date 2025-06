¿Defiende a Checo Pérez?: Brad Pitt destapa el lado oscuro de la Fórmula 1

Brad Pitt , estrella de la próxima película “F1", no ha dejado de sorprender a sus seguidores con sus sinceras reflexiones sobre el mundo de la Fórmula 1. Mientras se prepara para protagonizar la película, el actor ha reconocido que los pilotos de F1 llevan una carga de críticas y presión tan intensa que, incluso él, con toda su fama, no podría soportar.

En una reciente entrevista, Pitt comparó las presiones de ser una estrella de cine con las de un piloto de Fórmula 1, aunque dejando claro que hay una diferencia abismal. “Hay un aislamiento”, dijo el actor. “Es una soledad constante cuando las cosas no salen como esperas, pero de alguna manera, eso te lleva a algo más grande. Para los pilotos, es mucho más profundo. Los suyos son escrutados a tal nivel que los critican por cada pequeña acción. La gente piensa que solo porque conducimos rápido por la autopista, podríamos estar en su lugar, pero esos chicos realmente reciben una cantidad de ‘mierda’ impresionante”.

Recordemos que la temporada pasada, el piloto Checo Pérez fue duramente criticado por la prensa, la gran mayoría de veces de manera injusta, y fue durante esa temporada que Brad Pitt estuvo al tanto de todo lo que ocurría en el Paddock, pues grabó la película F1, que está por estrenarse, durante esa campaña.

F1: Más que un deporte, una presión mental

Pitt también destacó el nivel de críticas que enfrentan los pilotos de F1, algo que va mucho más allá de sus habilidades en la pista. “Las críticas que reciben no se limitan a su desempeño. Se meten con su vida personal, sus actitudes, sus decisiones. Tienen que tener una piel mucho más gruesa que la nuestra”, explicó el actor, quien incluso ve la comparación entre ser un piloto de F1 y un “adicto al juego” en su personaje de la película, Sonny Hayes.

La película, que promete ser un vistazo único a la vida de un ex piloto ficticio, aborda de manera cruda la realidad del escrutinio público al que están sometidos los deportistas. En el tráiler, el personaje de Kerry Condon le dice a Sonny Hayes, interpretado por Pitt: “La gente no te llama ‘ex’, te llaman ‘nunca fuiste’”. Esta frase encapsula la cruda intensidad de la vida de los pilotos, que no solo deben enfrentar el reto físico y mental de la competencia, sino también la implacable crítica del público y los medios.