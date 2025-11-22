Bravos de Juárez vs Pachuca: Así fue el partido de la Jornada 13 del Apertura 2025

Los Bravos de Juárez y el Pachuca se volverán a enfrentar este domingo 23 de noviembre en compromiso de Play In en el que estará en juego el último boleto para la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Será la última oportunidad para ambos equipos de colarse a la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano y en su antecedente más reciente ofrecieron uno de los encuentros más emocionantes del Apertura 2025.

FC Juárez vs Pachuca EN VIVO, Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Así fue el Bravos de Juárez vs Pachuca de la Jornada 13 del Apertura 2025

Bravos de Juárez y Pachuca se enfrentaron en compromiso de la Jornada 13 del Apertura 2025 en un emocionante juego que tuvo como aspecto destacado un par de autogoles y una expulsión.

El resultado fue un empate a dos que le permitió a ambos equipos sumar unidades que hoy se ven reflejadas en su participación en el Play In.

El primer gol fue obra de Guilherme Castilho a través de un tiro libre directo quien aprovechó un desvío en la barrera, mientras que el empate llegó casi de inmediato con un disparo violento de Robert Kenedy.

Antes de acabar el primer tiempo llegó el segundo para los fronterizos de una acción desafortunada de Chaka Rodríguez con su guardameta, quienes terminaron por empujar el esférico al fondo de su propio arco.

Para la segunda mitad, Jesús Murillo intentó cortar un avance de Enner Valencia, pero la pelota fue directa a su portería y se concretó el empate de Pachuca que terminaría siendo el resultado definitivo.

Los Tuzos terminaría con un hombre menos tras la expulsión de Barreto por doble amonestación tras cortar un avance de Valoyes.

Christian Torres Chavez/Christian Torres Chavez Jose Garcia (L) of Juarez fights for the ball with Enner Valencia (R) of Pachuca during the 13th round match between FC Juarez and Pachuca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on October 18, 2025 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.

Bravos y Pachuca, por el pase a la Liguilla

El Pachuca volverá a visitar Ciudad Juárez, Chihuahua, para enfrentarse a los Bravos en el Play In del Apertura 2025.

