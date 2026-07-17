¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Bravos de Juárez vs Puebla, partido en el inicio del Apertura 2026?

¡No hay día que no se llegue y fecha que no se cumpla! Y este 17 de julio al fin regresa el tradicional e inigualable Viernes Botanero con el partido entre Bravos de Juárez y el Puebla, el cual marcará el inicio de la actividad de TV Azteca Deportes en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y podrás disfrutarlo solo por la pantalla de Azteca 7 y el sitio web de aztecadeportes.com.

Después de casi dos meses de ausencia y tras un gran Mundial 2026 en donde la Selección Mexicana logró conectar de gran manera con la afición, regresa el futbol mexicano y en TV Azteca ya estamos preparados para llevarte la mejor de las transmisiones con dos equipos tradicionales.

Tanto FC Juárez como Puebla, buscan tener un buen torneo en esta ocasión, luego de que en el torneo anterior se quedaron sin opciones de meterse a la Liguilla, objetivo de ambas instituciones para este nuevo certamen.

FC Juárez vs Puebla, dónde ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 1

El partido entre FC Juárez y Puebla correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, se disputará este viernes 17 de julio en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

FC Juárez vs Puebla:



Fecha : Viernes 17 de julio

: Viernes 17 de julio Horario : 8:50 pm tiempo del centro de México

: 8:50 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Olímpico Benito Juárez

: Estadio Olímpico Benito Juárez Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

FC Juárez vs Puebla, ¿quién es el favorito para ganar el partido de la Jornada 1?

Para el partido entre FC Juárez y Puebla, los momios de las casas de apuestas indican que los Bravos son amplios favoritos sobre La Franja, principalmente por la localía y la diferencia en el valor de la plantilla, en donde los fronterizos doblan al conjunto camotero.

FC Juárez vs Puebla, momios:

